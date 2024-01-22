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Güncel

İBB'nin beceriksizliği İstanbul semalarına yansıtıldı! İETT'de 100 milyonluk zarar

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliğinin kanıtı olan bir istatistik İstanbul semalarını süsledi. Gökyüzüne yansıtılan yazılarda 'İETT her ay 100 milyon TL zarar ediyor', 'Günde 1850 otobüs arızalanıyor' ifadeleri yer aldı.

22 Ocak 2024 Pazartesi 08:28 - Güncelleme:
İBB'nin beceriksizliği İstanbul semalarına yansıtıldı! İETT'de 100 milyonluk zarar
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Ulaşımın sorun haline geldiği İstanbul'da İETT otobüsleri için vatandaş 'İETT sınıfta kaldı' yorumu yaparken, gece saatlerinde İstanbul semalarına konuya ilişkin yazılar yansıtıldı.

İstanbul'da gece saatlerinde "İETT her ay 100 milyon TL zarar ediyor. CHP'li İBB günde 1.850 otobüs arızası ile İstanbul'u, dünyada aynı anda en çok otobüs bozulan şehri yaptı" yazısının dronlarla gökyüzüne yansıtıldığı anlar, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB'nin 5 yılda otobüslerin bakımı için 7 milyarlık ihale gerçekleştirdiğini ve bunun 5 milyarlık kısmının CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya verildiğini belirtti.

30 BİN LİRA'LIK FARK

Türkyılmaz, "1 otobüs için verilen aylık bakım ücret 42 bin TL. Aynı ücret, Kocaeli ve Bursa'da 12 bin TL. Aradaki bu fark nedeniyle İBB her ay 100 milyon TL zarar ediyor" demişti.

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