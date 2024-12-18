Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Hasköy Mahallesi Şaban Deresi Sokak'ta, İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen ve aylardır devam eden zemin onarım ve alt yapı çalışması mahalle sakinlerini adeta canından bezdirdi.

Sokaklarının çamur altında kalması nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını söyleyen mahalleli, uzun süredir devam eden çalışmaların bir türlü sonlandırılmamasına isyan etti. Mahalle esnafı ise çalışmalar sırasında sık sık elektrik, su ve doğalgaz kesintisi yaşandığını belirterek, sıkıntılarının bir an önce giderilmesini istedi.

Çalışmaların yürütüldüğü Şaban Deresi Sokak'ta 10 yılı aşkın süredir ikamet eden Murat Çam, "Yolları bir türlü bitiremediler. Yaklaşık 6 aydır bu şekilde. Bitirmeye çalışıyorlar ama ne zaman bitecek bilmiyoruz. İnşallah kısa sürede bitirirler" dedi.

"EVİMİZE VE DÜKKANIMIZA GİDERKEN ÇAMUR İÇİNDE KALIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden İlyas Ateş, vatandaş olarak yetkililerden hizmet beklediklerini belirterek, "Kaç zamandır bu yollar böyle, bu iş bu zamana bırakılır mı? Bu insanların düzgün yolda yürümeye hakkı yok mu? Yollar çamur içinde. Evimize ve dükkanımıza giderken çamur içinde kalıyoruz. Hiç memnun değiliz. Halk olarak hizmet bekliyoruz" diye konuştu.

"BU İŞ TAMAMEN İBB'NİN İŞİ AMA ONLAR DA HİÇ İLGİLENMİYORLAR"

Aynı mahalle de yaşayan Şengül Güneş ise, "Çok mağduruz. Yetkili birini bulup da derdimizi anlatamıyoruz. Çalışanlara soruyoruz, hepsi bizi geçiştiriyor. Aylardır mahalleli olarak bizler çamur içindeyiz. Muhtarımıza gidiyoruz. Bilgi almak için ancak onun da yapacağı bir şey yok. Bu tamamen İBB'nin işi. Onlar da hiç ilgilenmiyorlar" dedi.