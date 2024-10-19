İBB'nin haziran ayında duyurduğu Yenibosna Metrobüs Durağı'nın 'konforlu' hale getirilme çalışması aylardır bitmedi. Çalışmanın 75-80 gün içinde tamamlanacağı bildirilmişti fakat alınan bilgilere göre çalışmalar aksak bir şekilde yürütülüyor.
O çalışma son bulmayınca çileye dönüştü.
İşe ve okula gidiş-geliş saatlerinde oluşan kuyruk sebebiyle vatandaş metrobüse ulaşmak için aylardır dakikalarca sıra bekliyor.
İnşaat alanının ve malzemelerinin açıkta bırakıldığı alanda vatandaşların can güvenliği de hiçe sayılıyor.
Çalışmanın bir an önce tamamlanmasını talep eden vatandaşlar toprak yoldan metrobüse ulaşmaya çalışıyorlar.