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  • İBB'nin çalışması vatandaşı canından bezdirdi! Çileye dönüşen uzun kuyruklar oluştu
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İBB'nin çalışması vatandaşı canından bezdirdi! Çileye dönüşen uzun kuyruklar oluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) haziran ayında Yenibosna Metrobüs Durağı'nda başlattığı çalışma İstanbulluları canından bezdirdi. Aylardır bitmeyen metrobüs durağındaki üst geçit yenileme çalışması nedeniyle her gün uzun kuyruklar oluşuyor. Metrobüse binmek isteyen vatandaşlar dakikalarca turnike sırası beklemek zorunda kalıyor.

19 Ekim 2024 Cumartesi 09:31 - Güncelleme:
İBB'nin çalışması vatandaşı canından bezdirdi! Çileye dönüşen uzun kuyruklar oluştu
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İBB'nin haziran ayında duyurduğu Yenibosna Metrobüs Durağı'nın 'konforlu' hale getirilme çalışması aylardır bitmedi. Çalışmanın 75-80 gün içinde tamamlanacağı bildirilmişti fakat alınan bilgilere göre çalışmalar aksak bir şekilde yürütülüyor.

VATANDAŞA ÇİLE OLDU

O çalışma son bulmayınca çileye dönüştü.

İşe ve okula gidiş-geliş saatlerinde oluşan kuyruk sebebiyle vatandaş metrobüse ulaşmak için aylardır dakikalarca sıra bekliyor.

İNŞAAT ALANINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMAMIŞ

İnşaat alanının ve malzemelerinin açıkta bırakıldığı alanda vatandaşların can güvenliği de hiçe sayılıyor.

Çalışmanın bir an önce tamamlanmasını talep eden vatandaşlar toprak yoldan metrobüse ulaşmaya çalışıyorlar.

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