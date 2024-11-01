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  • İBB'nin can alan ihmalinde yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu
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İBB'nin can alan ihmalinde yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ihmali sonucu hayatını kaybeden küçük Eda Nur'un ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı. Eda Nur'un ölümüne ilişkin 10 şüpheli hakkında 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

AA1 Kasım 2024 Cuma 12:08 - Güncelleme:
İBB'nin can alan ihmalinde yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu
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Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin 10 şüpheli hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda 26 Nisan'da 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, Eda Nur Gezer "maktul", annesi Nurcan Gezer ile babası Emrah Boduk "müşteki" olarak yer aldı.

İBB ÇALIŞANLARI İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı olan Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de iş makinesi operatörlüğü yapan Sezai Ayhan, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman, tesisat ustası Fayık Cansu ve tekniker Furkan Keleş'in "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı İsmail Akyol hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerden S.Y. hakkındaki soruşturmanın ise 18 yaşından küçük olması nedeniyle ayrı yürütüldüğü kaydedildi.

  • eda nur
  • iddianame

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