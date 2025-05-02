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İBB'nin ‘çile' belediyeciliği: Ulaşımda alternatif yok!

İBB'de hizmet belediyeciliği yerine adeta 'çile' belediyeciliği sürüyor. Ulaşımda yaşanan aksamalar 2019'dan beri vatandaşı mağdur ediyor. Beylikdüzü'nde metrobüsün son durağında inerek Silivri yönüne gitmek için 1 saatten fazla otobüs bekleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

IHA2 Mayıs 2025 Cuma 23:44 - Güncelleme:
İBB'nin ‘çile' belediyeciliği: Ulaşımda alternatif yok!
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Beylikdüzü'nde metrobüsün son durağında inerek Silivri yönüne gitmek için 1 saatten fazla otobüs bekleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Metrobüsün son durağı olan Beylikdüzü'nde inen vatandaşlar, Büyükçekmece yönündeki ilçelere gitmek için uzun süre otobüs bekliyor. Metrobüs sonrasında toplu taşımadaki otobüsler dışında başka alternatifi olmayan vatandaşlar, her gün süren yaşanan toplu taşıma çilesine tepki gösterdi. Özellikle Silivri ve Çatalca hattında seyahat eden vatandaşlar, saatlerce bekleyerek her gün aynı çileyi çekiyor. İş çıkış saatlerinde duraklarda oluşan yoğun kalabalığa ve otobüslerin yetersiz olmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

"BUNA BİR ÇARE BULAMADILAR"

Silivri'ye gitmek için uzun süre araç bekleyen Sami Yılmaz, "Her gün böyle bir sıkıntı var ancak bu gün çok daha büyük rezillik oluştu. Silivri araçları çok geç geliyor ancak henüz buna bir çare bulamadılar. Her gün bu sıkıntıyı çekiyoruz. Saat 17.00 ile 20.00 saatleri arasında hep böyle kalabalık oluyor" dedi.

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