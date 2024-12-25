Olay, sabah saatlerinde Şile 75.Yıl Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde okulun önüne gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait bir araçtan öğrencilere sandviç, süt, elma ve su dağıtıldı. Bir süre sonra ürünleri tüketen öğrencilerden bir kısmında mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin gelmesi üzerine okul yönetimi 112 acil servise haber verdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, rahatsızlanan 51 öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Öğrencilerin Şile Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

'BURADA İZİNLİ DAĞITIM OLMADIĞI İÇİN ŞAHİT NUMUNE YOK'

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Maalesef bugün Şile'mizde 75'inci yıl Ortaokulumuzda, 51 öğrencimiz dağıtılan kumanyalardan zehirlendi. Hastaneye sevk edildi. Çok şükür hayati tehlikeleri yok ama bir zehirlenme var. Böyle olunca da serum başta olmak üzere doktorlarımız gerekli tedavilerini yapıyorlar. Burada normal şartlarda dağıtılan ürünlerde, öncesinde bir şahit numunesi alınması lazım. Burada bir izinli dağıtım olmadığı için alınan bir şahit numune yok. Fakat dağıtılırken, çocukların yarım bıraktığı ve diğer yemeyen çocukların kumanyalarında İl Tarım Müdürlüğümüz numuneleri aldı. Bununla ilgili biz valilik olarak iki tane Milli Eğitim Müfettişimizi görevlendirdik konuyu araştırmak üzere, İl Tarım 'da kendi alanında. Zaten çocuklar zehirlendiği için hastanenin haberi oldu. Sağlığın kendi mekanizması işliyor. Tarım bununla ilgili, gıdayla ilgili denetimlerini yapıyor. Bundan sonraki süreci de hep birlikte takip edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile'de dağıttı. Okulun içerisinde bir dağıtım yok. Okula giden yolun üzerinde kumanya şeklinde gelen öğrencilere dağıtılmış. Bize gelen ilk bilgiler, bizim gördüğümüz nokta bu" ifadelerini kullandı.

'HER ŞEY KONTROLÜNÜZ ALTINDA İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI'

İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ise, "Her şey kontrolünüz altında idari süreç başlatıldı. Şu anda çocuklarımız müşahede altındalar. Sağlıkları için endişe ediyoruz. Çok önemli bir konu. Milli Eğitim'in veya Valiliğimizin izninde olan bir konu değil, dışarıda, okul dışında dağıtılan kumanyalardan dolayı bir durum. Velilerimizin de tedirginliği var. Şu anda arkadaşlarımız orada. Gerekli bütün önlemleri alıyorlar" dedi.