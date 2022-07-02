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İBB'nin doğaçlama dansa ödediği ücret ortaya çıktı

İBB'nin düzenlediği ve garip hareketlerin yapıldığı doğaçlama dans festivali için 215 bin lira ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

2 Temmuz 2022 Cumartesi 11:55 - Güncelleme:
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Haziran ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali adı altında bir organizasyon düzenledi.

İBB'nin ev sahipliğindeki festivalde dünyanın çeşitli ülkelerinden 180'in üzerinde dansçı, koreografi kurgulamadan, kompozisyon çalışmadan doğaçlama performans sergileyerek İstanbul'un farklı alanlarında gösteriler yaptı.

İLGİNÇ FİGÜRLER GÜNDEM OLMUŞTU

Festivale 10 Haziran'da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda start verildi.

Salondaki festival açılışında Alman bir dasçının gösterisi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İBB meclisinin bile gündemine gelen bu garip gösteriye tepki yağdı.

İBB'YE MALİYETİ 215 BİN LİRA OLDU

Sosyal medyada tepkilerin artması üzerine festivalin PR çalışmaları durdurulurken, organizasyon için harcanan paranın miktarı da belli oldu.

Ortaya çıkan belgelere göre İBB yönetimi festival organizasyonu için anlaştığı şirkete 215 bin lira ödedi.

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