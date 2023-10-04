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  • İBB'nin duyarsızlığı şaşırtmıyor! İSKİ, kötü kokuya müdahale etmedi
Güncel

İBB'nin duyarsızlığı şaşırtmıyor! İSKİ, kötü kokuya müdahale etmedi

Sancaktepe'de İSKİ'nin denetimindeki dere yataklarına akan atıklar bölgeyi ağır koku altında bıraktı. İlçe sakinleri ise İSKİ'yi aramalarına rağmen şikayetlerine cevap alamadıklarını ileri sürdü.

IHA4 Ekim 2023 Çarşamba 10:53 - Güncelleme:
İBB'nin duyarsızlığı şaşırtmıyor! İSKİ, kötü kokuya müdahale etmedi
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Sancaktepe'de sanayi bölgesindeki fabrikalardan dereye salınan atıkların kokusu üç mahalleyi etkisi altına aldı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde sanayi bölgesindeki fabrikalardan derelere karışan atıklar bölgede ağır kokuya yol açtı. Vatandaşlar ağır kokunun etkisi altında kaldıklarını ifade ederken, İSKİ'nin denetimindeki dere yataklarından akan fabrika atıkları kameralara yansıdı.

Bölgedeki fabrikalardan bırakılan atıkların derelerdeki sulara karışması nedeniyle üç mahallenin ağır koku altında kaldığını belirten ilçe sakinleri, kimyasal ve zehirli olduğunu düşündükleri atıklar nedeniyle İSKİ'yi aramalarına rağmen şikayetlerine cevap alamadıklarını ileri sürdü.

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