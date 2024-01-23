İBB'nin 'Ekşi Sözlük' oyunu ifşa oldu! Bakın nasıl algı oluşturmaya çalışmışlar

Uzun süredir nefret söylemleri, LGBT sapkınlığı ile terör örgütlerinin propagandası ve saldırgan içerikleriyle tepkilerin odağında olan Ekşi Sözlük, son olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili dezenformasyonların yayılmasında büyük rol oynamıştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, geçtiğimiz yılın şubat ayında siteye erişimin engellendiğini duyurmuştu. Yaklaşık bir yıldır erişime engellenen fakat Anayasa Mahkemesi kararıyla bugün yeniden erişime açılan Ekşi Sözlük'te, CHP'nin nasıl algı operasyonlarına giriştiği deşifre oldu.

CHP'Lİ İBB'NİN 'EKŞİ' OYUNLARI DEŞİFRE OLDU

X'te CHP'li İBB tarafından fonlanan bir hesap, 'CHP yönetimindeki İBB'ye yakın hesapların hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatıldığı' paylaşımını yaptı. İddialara aynı platformdan yanıt veren Ekşi Sözlük, aynı IP adresinden birçok hesaba giriş yapıldığını ve 'görünürlüğün artırılmaya çalışıldığını' duyurdu. İBB yetkililerinin 11 hesabı yeniden açtırmak için çalıştığı da ifade edildi.

CHP'Lİ YILMAZ TROL AĞINI İTİRAF ETTİ

İBB Dijital İletişim Koordinatörü Ulaş Yılmaz, Ekşi Sözlük'e verdiği yanıtta, birden fazla hesaptan haberdar olduğunu belirterek, "Sadece başlık açan, belirttiğiniz şekilde bir usulsüz kullanımda bulunmayan ve de gerekçe göstermeden kapattığınız hesaplar var, aksini ispatlamak bizim için çok kolay." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun da yaptığı paylaşımda, "Ekşi Sözlük'ün Ekrem İmamoğlu'na destek veren hesapları aniden kapatması ve birkaç gün sonra uzun zamandır devam eden erişim yasağının kaldırılması kuşku yaratmıştır. Sözlük açıklaması bilişim ve sosyal medya ekibimizce doğrulanmadı. Yasaklı günlerinde destek isteyenler bize ikna edici açıklama yapana kadar bu sansürü dile getireceğiz." ifadelerini kullandı.