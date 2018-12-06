İBB’nin Ev Sahipliğini Yaptığı “İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi Ve Fuarı” Başladı

Sıfır Atık projesine öncülük eden Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın ev sahipliğinde düzenlenen “İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı” başladı. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde başlayan zirvenin açılış programına Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammed Emin Birpınar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB iştirak şirketlerinin yöneticileri, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, şehir plancıları, sanayiciler, STK ve sektör temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zirvenin açılış konuşmaları Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammed Emin Birpınar ve İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı tarafından yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından protokol heyetinin katılımıyla zirve ve fuarın resmi açılışı kurdele kesilerek yapıldı. Daha sonra zirvenin panel programlarına geçildi.



GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ KONUŞULDU

Zirvenin birinci panelinde “Çevre Kirliliğinin Önlenmesinde Anahtar Yol: Geri Dönüşüm” başlığı ele alındı. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk’ün oturum başkanlığını yürüttüğü panelde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Daire Başkanı Ahmet Varır, İSTAÇ Genel Müdürü Fahrettin Soran ve REC (Bölgesel Çevre Merkezi) Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman katıldı. Panelistler sürdürülebilir çevre yönetimi, atıkların yönetimi ve geri dönüşüm sistemleri hakkında iyi uygulama örneklerini ve gelecekte alınması gereken önlemlerle ilgili konuştu.



ÇEVRECİ SİSTEMLER VE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ELE ALINDI

İkinci panelde ise “Yaşanabilir Çevre İçin Çevre Öngörüleri” başlığı konuşuldu. İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Fuat Alarçin’in oturum başkanlığını yaptığı panelde UGETAM Genel Müdürü Şenol Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yahya Kesimal, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Güneş Cansız yer aldı. Nüfusun gittikçe yoğunlaştığı şehir merkezlerinin daha yaşanılır hale dönüştürülmesi için yapılması gerekenler hakkında görüş paylaşan panelistler çevreci uygulamaların yaygınlaştırılarak doğal dengenin korunması, yerleşim planlarında çevreci projelerin dikkate alınması konularını değerlendirdi.



İBB’NİN ÇEVRECİ PROJELERİ VE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ FUAR’DA SERGİLENİYOR

Fuarda, kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre kadar çok sayıda katılımcı stant açtı. İBB’ye bağlı İSKİ, İETT, İBB iştirak şirketleri İSTAÇ, İGDAŞ, İSBAK, Ağaç ve Peyzaj AŞ açtıkları stantlar ile katılımcılara çevreci projelerini tanıttı. İSTAÇ’ın modern atık yönetim sistemi, çöpten elektrik üretimi, çevreci yatırımlarla karbon salımının ciddi ölçüde azaltılması gibi başarılı uygulamalar katılımcılara anlatılıyor. Tamamen atık maddelerden yapılan kullanılabilir mobilya, süs eşyaları, maketler, molozlardan yapılan yeşil bariyer gibi ürünler sergileniyor. Fosil yakıt tüketiminden kaynaklı karbon salımını azaltmak için geliştirilen ve kent temizliğinde kullanılan elektrikli yol süpürge araçları da fuarda yer alıyor. İSTAÇ personelleri tarafından projelendirilen ve yapımı tamamlanan 2 Yeni Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesi de fuarda görücüye çıktı. Evsel atıklardan üretilen kompostlar paketler halinde ziyaretçilere hediye ediliyor. İETT’nin eski araçların hurdalarından yaptığı sanat eserleri de fuarın dikkat çeken stantlarından biri. İSBAK tarafından geliştirilen Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri’ne ise katılımcıların ilgisi yoğun.

Zirvenin ikinci gününde “İklim Değişikliğinin Olumsuz Etkileri ve Korunma Yolları” ve “Ulaşımda Çevresel Dönüşüm” konuları ele alınacak. 8 Aralık günü gerçekleştirilecek son panelde ise “Ulaşımda Çevresel Dönüşüm” konuşulacak.