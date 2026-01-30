İBB Meclisi'nde CHP oylarıyla Levent'teki İETT garajının imara açılmasını AK Parti grubu yargıya taşıyacak. Davaya en önemli gerekçe 2013'te CHP'nin iptal ettirdiği 1/5000'lik imar planın belediye sisteminde olmaması.

İBB Meclisi'nde CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla Levent'teki İETT garaj alanının imara açılmasına ilişkin plan değişikliği kabul edildi. AK Parti grubu kararı yargıya taşımaya hazırlanırken, AK Parti İBB ve Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi, Yüksek Mimar Eyüp Dursun AKŞAM'a konuştu. Mahkemeye sunacakları gerekçelere göre tartışmanın yalnızca rant başlığıyla ele alınamayacağını belirten Dursun, "Bir planlama sorunu var ve hukuken de problemli bir süreç. 2013'te CHP bu alanın 1/5000'lik nazım imar planını mahkeme kararıyla iptal ettirdi. Şu an belediyenin kendi sisteminde bu alan için geçerli bir 1/5000'lik plan görünmüyor. Normalde önce 1/5000 yapılır, sonra 1/1000 gelir. Burada ise 1/1000 çalışır gibi görünüyor ama dayanağı olan 1/5000 yok. Temel yokken kat çıkıyorlar" dedi.

'50 KATIN ÖNÜ AÇILDI'

Söz konusu alanın geçmişte "prestij-hizmet" ya da "turizm-ticaret alanı" olarak planlandığını anlatan Dursun, o dönem emsalin 3, bina yüksekliğinin ise "H serbest" olduğunu söyledi. 2020'de yapılan düzenleme sonrası yükseklik serbest alanlarda net kat sayısı yazma zorunluluğu getirildiğini belirten Dursun, "Bu gerekçeyle plana 50 kat yazıldı. 'İmara açılmadı' deniyor ama 50 kat yazılması fiilen ruhsatın önünü açmak demektir. Alanın içinde BEDAŞ'a ait yaklaşık 2 bin metrekarelik bölüm var. Geriye yaklaşık 35 bin metrekarelik alan kalıyor" diye konuştu.

AK Parti döneminde alınan karar iptal edilmişti.

'SÖZLER UNUTULDU'

2019–2024 döneminde Meclis çoğunluğu AK Parti'deyken alanın park yapılmasına yönelik iki kez Meclis kararı alındığını ancak uygulanmadığını söyleyen Dursun, "2012–2013'te CHP'li milletvekilleri ve Meclis üyeleri alanın park ve deprem toplanma alanı olmasını savunuyordu. 2024'te Meclis çoğunluğu CHP'ye geçince verilen sözler unutuldu. Meclis kararı askıya çıkarılınca hukuki süreci başlatacağız. Plan iptal gerekçelerimiz net. Biz maksimum rantı değil, maksimum kamusal faydayı savunuyoruz" ifadelerini kullandı.