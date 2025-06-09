İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gün yüzüne çıkan Capacity AVM'yi rüşvete bağlama vurgununda yeni bir gelişme daha yaşandı. AVM'nin en büyük ortağı dikkat çeken yeni açıklamalarda bulundu. İBB'nin rüşvet vurgununa ilişkin çarpıcı detaylar veren AVM'nin ortağı, İtalya'da pazarlık yapıldığını söyledi.

AVM'NİN EN BÜYÜK ORTAĞI KONUŞTU

Bakırköy Belediyesi'nden İBB ye uzanan rüşvet olayı CHP'li belediyelerin rüşvet almak amacıyla kurdukları sistemi ortaya çıkardı. Capacity AVM'nin en büyük ortağı Selahattin Özgül, İBB'nin belediyeleri yönetmek için kayyum gibi başkan yardımcısı atadığını belirtti. Özgül, 5 milyon dolarlık rüşvetin ses kaydını ve rüşvet pazarlığını anlattı.

"BURAYI YAPTIRMAMAM İÇİN ÇOK UĞRAŞTILAR"

Seksenli yıllarda, araziyi, AVM yapmak amacıyla aldıklarını belirten iş adamı Selahattin Özgül, inşaat süreciyle ilgili "AVM için araziyi satın aldık. 2000 tarihinde de inşaat başladı. Burayı yaptırmamam için çok uğraştılar. Önce yeşil alan ardından, turizm alanı ilan ettiler. Hepsi hukuksuzdu. Şikayetlerimiz Danıştay'dan döndü ve 2007 tarihinde iskan alındı. Ancak hiçbir zaman huzurlu bir süreç yaşanmadı. Bakırköy Belediyesi sürekli bir şey talep etti." dedi

"SIKINTI OLUŞTURMAYA BAŞLADILAR"

Eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun yaptıkların hakkında konuşan Özgül açıklamasında, "Çevre Bakanlığı bazı yetkileri mahalleyi belediyelere verince, bir önceki belediye başkanı Bülent Kerimoğlu devreye girerek sıkıntı oluşturmaya başladı. Bülent Kerimoğlu Bey başkan sonraya başladı. Hemen devreye girdi. Sıkıntılar yarattı. Başka bir inşaata alanına ait, iki yıl önce hazırlanmış mühürleri bizim inşaata taşıdılar. Kel alaka bir mühürleme. Onların evrakları filan dosyaları vardı. Ondan sonra bir işte maceralar başladı. Mahkemeler, şunlar, bunlar uğraştı. Bu döneme geldik." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimin ardından, ortakları Seyfi Beyaz, Alaattin Kameroğlu, İlker Keleş ile birlikte yeni başkan Ayşegül Ovalıoğlu'nu ziyaret ettiklerini anlatan Özgül "Ziyaret sırasında, Başkan yardımcıları Ali Rıza Akyüz ve Cemalettin Özdemir ve Hukuk işleri müdürü Uğur Dündar da hazır bulundu." dedi.

"KATKIDA BULUNMANIZ LAZIM"

Başkan yardımcısı Akyüz'ün, esnafı perişan ettiniz çıkışıyla birlikte şok oluklarını anlatan Özgül "Ali Rıza Başkan'ın yaklaşımı, biz yeni sayfa açtık, yeni dosya açtık, eskiler bizi ilgilendirmiyor, belediyenin borcu var, sizin katkıda bulunmanız lazım gibi şeyler söyledi. Otoparkı birlikte işletelim. Siz esnafın canını okumuşsunuz filan gibi ifadelerle biz suçluyuz sanki gibi hissettik. Baktım bendeki intiba insan düşmanı, varlık düşmanı bir adamla ben görüşüyorum." hissine kapıldığını belirtti.

İBB BAKIRKÖY'E KAYYUM ATADI

Başkan Ovalıoğlu'nun konuşmalara katılmadığını anlatan Özgül "Başkan yardımcısı Cemalettin bey, Ali Rıza Başkanım diyor, tek yetkilidir bu konuda. Ya sen başkan yardımcısın. O da başkan yardımcısı. Ayşegül Hanım'dan bunu ben duymak isterim. Yani hiç müdahil olmadı. Genelde karşılaştığımız şeyler şu CHP'li Belediyelere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kayyum atar gibi belediye başkan yardımcısı atıyorlar. Aslında başkanı onlar yönetiyorlar. Benim muhatabım Bakırköy Belediyesi. Bakırköy Belediyesi'nde benim yaşadıklarım, ortaklarımla birlikte yaşadıklarım bunlar" dedi.

Bir sonraki toplantıya davet edildiğini belirten Özgül "Akyüz ortaklarınızla konuşun bize bilgi verin dedi. Ortaklarımdan üç kişi gitti. Çok kötü bir tarzda karşılamışlar. Para istendi. 5 milyon dolar. kabul etmedik. Daha sonda ortaklarım bana Süleyman Atik isimli birinin görevlendirildiğini söyledi. Ses kaydını duydunuz. açık acık para istendi" İfadesini kullandı.

SAHTE İŞLEMLERLE YIKIM KARARI ALINDI

İşadamı Özgül, sahte belgelerle yıkım kararı alındığını iddia ederek "Yıldız Teknik Üniversitesinden iki hocayla anlaşmışlar. Bunlara 2007 tarihide alınan iskanı belgeleri yerine 2004 tarihindeki belgeleri vermişler. Tabi depreme dayanıksız raporu çıktı. Bize encümen kararıyla yaklaşık 200 milyon ceza kestiler. Biz de İTÜ'den uzmanları davet ettik 9 şiddetinde bir depreme dayanıklı olduğuna dair rapor verildi" dedi.

İTALYA'DA PAZARLIK

Ali Rıza Akyüz'ün bundan sonra muhatabınız Süleyman Atik Demesi üzerine, avukat Mehmet İplikçioğlu, Sefer Kocabaş ve ortaklardan biri Atik'le birkaç kez görüştü ancak sonuç alınmadığını söyleyen Özgül "İBB İştirakler Daire Başkanı Ertan Yıldız ile bir görevli, İtalya'da bir araya geldi. Yıldız ve pazarlığa katılan avukat Süleyman Atik sonunda itirafçı oldu" açıklamasında bulundu.