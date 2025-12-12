İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Kaynar, "2024 yılında Sayıştay İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ilgili 131 adet usulsüzlük tespiti yapmıştı. Bu usulsüzlük tespitlerinden ben 24 tanesini konuşmama almıştım. Dün 3 tespiti burada ifade edebildim. Bu 3 tespit kapsamında da 35 adet ihaledeki yolsuzluk tespitlerini, Sayıştay'ın yolsuzluk tespitlerini burada üç başlıkta aktarmıştım. Şimdi devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sayıştay raporunun 52. ve 65. sayfaları arasındaki 2. bulguya değinen Kaynar, Sayıştay'ın, İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan personel çalıştırmasına dayalı doğrudan hizmet alımında hatalı uygulamalar bulduğunu belirtti.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının, park ve bahçe bakım işleri için kendi personeli olmasına rağmen bu iş için ihale yaptığını, ihaleyi alan İBB iştirak şirketi Ağaç AŞ'nin de bu işi kendisinin yapmadığını ve ihalesiz olarak üçüncü kişilere yaptırdığını anlatan Kaynar, "Sayıştay, 'Aynı iş için üç defa gider yapılmış.' diyor. Böylece idarenin zarara uğratıldığını ifade ediyor." dedi.

"3 MİLYAR 60 MİLYON LİRAYA ARAÇ KİRALAMA İHALESİ YAPILMIŞ"

Raporda, araç kiralama konusundaki usulsüzlüklere değinen Kaynar, binek araç kiralamalarının, taşıt kiralamasıyla ilgisi olmayan ihalelerin içinde temin edildiğinin tespit edildiğini belirtti.

İBB'nin 1706 binek araç kiraladığına dikkati çeken Kaynar, şöyle konuştu:

"Araç kiralama ihalelerindeki yaklaşık maliyetlerin gerçek piyasa fiyatlarına göre oluşturulmaması. 3 milyar 60 milyon liraya araç kiralama ihalesi yapılmış. Bu ihale kapsamındaki araçlar için ödenen kira bedellerini Sayıştay, bu araçların KASKO değerleriyle karşılaştırmış, neredeyse bir yıllık kira bedelinin araçların kasko değeriyle eşit olduğunu veya kasko değerine yakın olduğunu tespit etmiş. Ne kadar hazin bir tablo olduğunu buradan görebiliyorsunuz."

Kiralama yoluyla temin edilen araçların 3 bin 565'inde araç takip sisteminin olmadığını anlatan Kaynar, "Sayıştay, 'Araçlarda araç takip sisteminin bulunmaması, söz konusu araçların kim tarafından kullanıldığının tespit edilememesi gibi sonuçlar doğurmaktadır.' diyor." dedi.

Yenikapı'da, önceki yönetim için "Makam araçları kiralanmış." diye gösteri yapıldığını hatırlatan Kaynar, yeni İBB yönetiminin ise önceki dönemde kiralanan araçların 4,5 katı daha fazla araç kiraladığını vurguladı.

Kaynar, "İBB'ye ait olduğu halde araç takip sisteminde, araç yönetim sisteminde kayıtlı olmayan, müdürlüklerin hizmet listesinde de yer almayan 663 adet araç nerededir? Kimin kullanımındadır? Kiralandığı halde ne müdürlüklerin listesinde ne de araç yönetim sisteminde olmayan 139 araç nerede? Biz bu araçların bazılarının nerede olduğunu biliyoruz. Bunların yakında dökümü çıkar inşallah diye umut ediyoruz." şeklinde konuştu.

Hizmet araçlarıyla görevlendirme yazısı olmadan şehir dışına çıkıldığını anlatan Kaynar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayıştay, belediyenin kiraladığı, hizmet aracı dediği araçların listesini PTT'ye göndermiş. HGS sistemiyle karşılaştırılmış. HGS sisteminde bir kısım araçların il dışında olduğu tespit edilmiş. İl dışında olduğunu tespit ettiği araçların plakalarını yazarak ilgili müdürlüklerden bu araçların görev yazılarını istemiş ve bu araçların maalesef görev yazıları Sayıştay denetçisine ibraz edilememiş. Bu belediyenin araçlarıyla şehir dışına, Anadolu turuna çıkılmış, gezilmiş, tatile çıkılmış demektir."

"İBB'NİN, İETT'NİN VE İSKİ'NİN NASIL YÖNETİLDİĞİNİ DE GÖRECEKSİNİZ"

Raporda, bazı ihalelerin pazarlık usulü yapılması sonucunda rekabetin engellendiğinin tespit edildiğini belirten Kaynar, "Sayıştay, 'Yapılan incelemede, süreklilik arz eden mal ve hizmet alımlarında planlama eksikliği sebebiyle ilan yapılmaksızın idare tarafından belirlenen üç firmanın ihaleye davet edilmesi suretiyle pazarlık usulüne başvurulduğu tespit edilmiştir.' diyor." dedi.

Kaynar, Sayıştay raporundaki 131 adet bulgudan burada 24 tanesine kısmen de olsa temas edebildiğini dile getirerek, "Anayasayla yetkilendirilmiş en yüksek denetim organı olan Sayıştay raporundaki bu bulguları lütfen okuyun. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, İETT'nin ve İSKİ'nin nasıl yönetildiğini de göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

