CHP'li Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki şüpheliler hakkında yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında her geçen gün sıcak bir gelişme yaşanıyor. Eski İETT çalışanı Cihan Demirel, İBB'nin İETT'deki yolsuzluğunu 24 TV'ye anlattı. Demirel, megakent İstanbul'daki otobüs kazalarının, metro arızalarının, metrobüs yangınlarının sebepleri hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

"SANDIKTA CEZASINI KESİN, EVİNE YOLLAYIN" DEMİŞTİ

İmamoğlu tarafından seçim öncesinde birçok vaat verildi. Ama o vaatlerin neredeyse hiçbiri yerine getirilmedi.

Hatta İmamoğlu bir konuşmasında, "Siyasetçilerin, yöneticilerin sizlere verdiği her sözü takip edin. Sözünü tutmayanı da derhal sandıkta cezasını kesin, evine yollayın." demişti

SIFIR GİBİ FATURA KESİLİP, İKİNCİ EL PARÇALAR TAKILMIŞ

Eski İETT çalışanı Cihan Demirel, İstanbul'da otobüs kazalarının, metro arızalarının, metrobüs yangınlarının sebebinin ne olduğuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski İETT çalışanı, İETT servislerinde bakım sırasında araçlara sıfır gibi fatura kesilip, ikinci el parçaların takıldığı iddia etti.

Cihan Demirel, İBB'nin İETT'de nasıl yolsuzluk yaptığını, "Fren pedalını dahi tamirli takıyor. Adam çıkma balatayı hurdaya atmıyor, çıkma balatayı yanmış balatayı otobüse takıyor. Arızalı malzemeyi otobüse takıyor." sözleriyle gözler önün serdi.

Sancaktepe'de yaşayan motor mekanik ustası cihan Demirel, 4 yıldır Sarıgazi İETT Garajı'nda çalışıyordu.

İBB'nin devletten para almak için yolsuzluk yaptığına dikkat çeken Cihan Demirel, "Hiçbir işlem yapılmadığı halde, yüklü miktarda devletten para alınıyor firma tarafından. Ama görüyorsunuz trafikte yanan otobüsleri, arıza yapan otobüsleri bunların hepsinin sebebi çıkma takılan parçalar" dedi.

MUAYENE SÜREÇLERİNDE DE USULSÜZLÜK YAPILMIŞ

Demirel'in belgelediği tek usulsüzlük bununla da kalmadı. Demirel, İETT filosundaki otobüslerin ruhsat ve motor numaralarının uyuşmadığını söyledi. Muayene süreçlerinde de usulsüzlük yapıldığını öne sürdü. Ayrıca Demirel'in iddiasına göre araçlara takılan çıkma parçalar kayıtlara sıfır parça gibi geçiyor. Bu sayede İmamoğlu ve beraberindeki şebeke devlet kasasından milyonlarca lira para alıyordu.

İmamoğlu'nun ihaleleri usulsüz bir şekilde Özgür Karabat'a verdiğini söyleyen Cihan Demirel, "İETT'nin ihalesinde milyonlarca lira dönüyor. Her ayı her araçtan bu firma akıllara gelmeyecek şekilde hak iş alıyor. Ama yapmadıkları işlerin parasını alıyorlar. Bunun sebebi de İETT'de usulsüz ihale. İhaleye giriyorlar, ihale alıyorlar, ihaleye kendi şartlarını yazdırıyorlar. Bu işler İmamoğlu tarafından Özgür Karabat'ı kullanarak organize ediliyor. Şebeke halinde ilerliyorlar" ifadelerini kullandı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Cihan Demirel, İETT Genel Müdürlüğü ve bağlı firmalar hakkında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre bunu yapmaması için tehdit edildi, tazminatsız şekilde işten çıkarıldı.

Tehdit mesajları aldığını anlatan Demirel, "'Yazık etme kendine. Şaban bey bu yaptıklarına çok sinirlenir' şeklinde mesaj aldığını dile getirdi. Demirel, "Sinirlenmelerinin sebebinin beyefendinin ihalesinin iptal olması ve milyonlarca lira elinden gidecek. Vurgun yapamayacaklar" dedi.

Ölümle bile tehdit edildiğini söyleyen Demirel, "'Sadece işinden olmazsın, başka şeyler de olabilir" şeklinde mesajlar aldığını söyledi. Demirel, "Başka şey dediği de yani ölümle tehdit ediyor. Açık ve net." sözleriyle açılamasını bitirdi.

İddialarla ilgili yargı süreci devam ediyor.



