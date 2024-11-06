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  • İBB'nin ihmali sonucu hayatını kaybeden Edanur'un ölümüne ilişkin davanın tarihi belli oldu
Güncel

İBB'nin ihmali sonucu hayatını kaybeden Edanur'un ölümüne ilişkin davanın tarihi belli oldu

Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin yargılanacak 10 sanık 25 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 14:46 - Güncelleme:
İBB'nin ihmali sonucu hayatını kaybeden Edanur'un ölümüne ilişkin davanın tarihi belli oldu
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Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Gezer'in ölümüne ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyi inceledi.

İddianamenin kabulünü kararlaştıran mahkeme heyeti, davanın ilk duruşmasının 25 Aralık'ta Küçükçekmece Adliyesi'ndeki yapılmasına hükmetti.

- İDDİANAMEDEN

Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda 26 Nisan'da 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in su birikintisine düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Eda Nur Gezer "maktul", annesi Nurcan Gezer ile babası Emrah Boduk "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de iş makinesi operatörlüğü yapan Sezai Ayhan, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman, tesisat ustası Fayık Cansu ve tekniker Furkan Keleş'in "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı İsmail Akyol hakkında takipsizlik kararı verildiği aktarılan iddianamede, sanıklardan S.Y. hakkındaki soruşturmanın ise 18 yaşından küçük olması nedeniyle ayrı yürütüldüğü kaydediliyor.

  • Küçükçekmece sahil kazı
  • Eda Nur Gezer davası
  • 25 Aralık mahkeme

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