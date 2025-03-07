İBB'nin ihmali sonucu hayatını kaybeden minik Eda'ya ilişkin davaya devam edildi

Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki baba Emrah Boduk ise tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilerek duruşmada hazır bulundu.

İlk duruşmaya katılmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi sanık Turan Yaman savunmasında, peyzaj işleri kontrol mühendisi olduğunu, olaydan 2 gün önce gerçekleştirilen teknik geziye davet edildiği için katıldığını söyledi.

Gezi sırasında herhangi bir risk teşkil eden ve kazaya sebebiyet verecek bir çukur olmadığını belirten Yaman, "Olay yerinde yüzeysel bir ıslaklık gördük. Bu ıslaklığın giderilmesiyle ilgili bir talimatım olmadı. Benim tesisatla ilgili talimat verme yetkim yok. Sadece çim biçimi, çim serimi, çapa gibi sadece üstyapıyı ilgilendiren kazı işi gerektirmeyen peyzaj işlerinden sorumluyum. Müdür Ziya Duman'ın talimat verdiğini biliyorum. Duman, olay yerinde gezi yaparken suyu görünce yetkili olan Furkan Keleş'i yanına çağırdı. Ben ne dediğini duymadım ancak bu konuyla ilgili talimat verdiğini düşünüyorum. Ben olay yerinde çukur olduğunu olay olunca öğrendim. Çukuru kazan da kazdıran da bellidir." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme, savunmanın ardından eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda 26 Nisan'da 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, Eda Nur Gezer "maktul", annesi Nurcan Gezer ile babası Emrah Boduk "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de iş makinesi operatörlüğü yapan Sezai Ayhan, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman, tesisat ustası Fayık Cansu ve tekniker Furkan Keleş'in "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı İsmail Akyol hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerden S.Y. hakkındaki soruşturmanın ise 18 yaşından küçük olması nedeniyle ayrı yürütüldüğü kaydediliyor.