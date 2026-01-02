İBB'nin İSBİKE skandalı! İfşa olunca milyonluk yatırım sessizce yok edildi

Daha önce kaydedilen görüntülerde, binlerce bisikletin depolara ve boş arazilere çekildiği, istasyonların ise bakımsızlık nedeniyle zarar gördüğü görülmüştü. Uzun süre kullanılmayan bisikletlerin çürümeye terk edilmesi kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

TEPKİLERİN ODAĞINDAKİ BİSİKLETLER KALDIRILDI

İddiaya göre, atıl halde bulunan bisikletler bulundukları alanlardan kamyonetlerle kaldırılarak hurdaya verildi. Havadan kaydedilen son görüntülerde ise bisikletlerin bulunduğu alanların tamamen boşaltıldığı, geriye yalnızca plastik parçalar ve lastik yığınlarının kaldığı görüldü.

Tepkiler üzerine belediye tarafından yapılan işlemlerle ilgili olarak, kaldırılan bisikletlerin Bayrampaşa'daki hurdalık alanda kırılarak hurda haline getirildi. Milyonlarca liralık kamu kaynağıyla alınan bisikletlerin bu şekilde değerlendirilmesi "kamu zararı" tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.