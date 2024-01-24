İBB'nin İSPARK vurgunu deşifre oldu

İSPARK, ilçe belediyelerinin otoparklardan aldığı ücretin iki katı tarife uyguluyor. Başakşehir Belediyesi'nde 40 TL olan ücret, aynı bölgedeki İSPARK'ta 80 TL.

İstanbul'da yaşayanların en büyük sıkıntılarından biri park yeri. İstanbul'da, özel otoparkların dışında vatandaşa bu hizmeti ilçe belediyelerine ait otoparklar ile İBB'ye bağlı İSPARK veriyor. İSPARK ile ilçe belediyelerinin işlettiği otoparklar arasında yarı yarıya fiyat farkı ise vatandaşın tepkisini çekiyor. AKŞAM'ın yaptığı araştırmaya göre, ilçe belediyelerin otopark işletmelerini vatandaşa 'hizmet' kapasımda ele aldığı, İSPARK'ın ise kuruluş amacından saparak İBB'ye gelir kapısı haline getirdiği ortaya çıktı. Fiyat uçurumunun yaşanmasındaki en neden ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde İSPARK kadrosunun fazlasıyla uzman ve denetçiler ile şişirilmiş olması. Örneğin Başakşehir Gölet Park'ta bulunan İSPARK otoparkında tam gün 80 TL iken Başakşehir Belediyesi'ne ait otopark ise 40 TL. İşte diğer belediyelerdeki farklar...

Ümraniye Belediyesi Millet Bahçesi'nin otoparkı tam gün 30 TL iken, İSPARK'ın 15 Temmuz Şehitler Meydanı zeminaltı otoparkı ise tam gün ücreti 200 TL.

Eyüpsultan Belediyesi'nin Pierre Loti'deki teleferiğin altında işlettiği otoparkta tam gün 100 TL iken İSPARK'ın Feshane Açık Otoparkında ise tam gün fiyatı 200 TL.

İSPARK Süleymaniye Cami Altı açık otoparkında tam gün ücreti 100 TL iken, Fatih Belediyesi Süleymaniye otoparkı 70 TL.

Bahçelievler Belediyesi'nin Kamu Binaları Katlı Otoparkı'nda tam gün 100 TL iken İSPARK'a ait Ulu Cami Açık Otoparkı'nda tam gün ücreti 200 TL.

Esenler Belediyesi'nin Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi zeminaltı otoparkında tam gün 70 TL iken İSPARK'ın Prof.Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'ndeki katlı otoparkında ise tam gün ücreti 145 TL.

NEDENİ KÖTÜ YÖNETİLİYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 seçimleri öncesinde "İSPARK nasıl zarar eder, anlayamıyorum" demişti. AKŞAM'a konuşan eski bir İSPARK çalışanı ise zarar açıklamasındaki en büyük etkenin 2019 sonrası kadroya alınan liyakatsiz çalışanların olduğunu iddia etti. İşte zararın nedenleri:

İBB'nin CHP'ye geçtiği 2019'dan sonra çok sayıda İSPARK çalışanının işten çıkarıldığını yerlerine mavi ve beyaz yakalı çalışanların alındığı, onların da sahaya hakim olmadığı belirtiyor.

Yol üstü olarak tabir edilen belediye otoparklarında çalışma saatlerine dikkat edilmediği, buradaki personelin ise yetersiz olduğu belirtildi.

AK Parti döneminde yönetim istikrarı korunurken, 2019 sonrası İSPARK'ta birkaç kez müdür çok sayıda yönetici değişti.

2019 sonrası yeni İSPARK otoparkı açılmazken, mevcut otoparklarda da altyapı yatırımı yapılmadı.