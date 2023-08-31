İBB'nin kararı vatandaşı perişan etti! Eve ekmek götüremez hale geldiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) minibüsten 8+1 modelinde taksiye çevrilen araçların sahipleri, Saraçhane'deki İBB binası önünde bir araya geldi. Aileleriyle beraber toplanan grup, ellerinde taşıdıkları dövizlerle sloganlar attı. Polis ekipleri de Saraçhane'de 50. Yıl Parkı çevresinde güvenlik önlemi yaptı. Grup adına açıklama yapan Ramis Yılmaz, araçlarına satış izni isteyerek, 4+1 modeline çevrilmesi için de izin verilmesini talep etti.

"ARACIN ÇALIŞIRKEN MALİYETİ DİĞER SARI TAKSİLERİN 10 KATI OLDU"

Grup adına açıklama yapan Ramis Yılmaz, "Raylı sistemden İstanbul'da mağdur olmuş binlerce minibüs esnafıyız. Bir yıl önce İstanbul'da raylı sistemden mağdur olmuş 750 tane minibüs, 250 tane de dolmuşun taksiye dönüşümü gerçekleşti. Burada emeği geçen belediye başkanımıza, hükümet temsilcilerine öncelikle teşekkür ettik. Hem İstanbul halkına hizmet verdi hem de esnafın mağduriyeti giderildi. Bundan bir yıl sonra yine esnafın mağduriyeti giderilmek için bir yeni model, yeni sistem taksicilik modeli çıkardılar. 8+1 modeli. Bu 8+1 modelinde esnaf ilk önce neyi alacağını da bilmediği için herkes onay verdi gibi bir şey oldu ama esnaf aracı alamıyor. Krediler kapandı, araçlar yok. Araç fiyatları üçe katladı. Aracın çalışırken maliyeti diğer sarı taksilerin 10 katı oldu. Alan arkadaşlarımız da, alamayan bin tane arkadaşımız da mağdur duruma geldi. 600 tane şu anda aktif olarak piyasada çalışmış ve çalışacak araçlarımız var. Araç sahipleri de burada. Dolayısıyla aracını alamayan binin üzerindeki esnaf mağdur. Annelerimiz, mutfakta olması gereken annelerimiz burada" dedi.

"KÜÇÜK ARAÇLARLA İSTANBUL HALKINA HİZMET ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Esnafın mağdur olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bin tane aracını alamayan, 600-700 tane aracını alan esnaf arkadaşımızın hepsi birlikte mağdursa bu hizmet niye yapıldı? Bu dayatma niye? Esnaf kendi aracını satamıyor. Borcundan dolayı satmak istiyor. Burada araç satışlarını UKOME yasaklamıştı. Ama görüyoruz ki 200-300 tane galericiler tarafından araçların satışları oldu. Yine araçlarımızın 8+1'den küçük araçlara dönüşmesi üç yıl olarak yasaktı. Bunların da serbest bırakılıp, küçük araçlarla İstanbul halkına ve esnaf olarak bizlere hizmet etmesini istiyoruz. Arkadaşlar burada en önemli konu bu. Bir yolcu, esnafı çağırıp ondan sonra taksiyi kullanmıyorsa burada bir sıkıntı vardır. Vatandaş da haliyle diyor ki ben bir kişiyim, iki kişiyim. Niçin büyük araca para vereyim? Ben çok zengin bir insan değilim. Tabii ki bu araca ihtiyacı olanlar da vardır. Bunun segmentini serbest bırakırlarsa, vatandaş dilediği segmentte araç alabilir" diye konuştu.

"EŞİM DÖRT AYDIR EVE EKMEK GETİRMİYOR"

Eşinin dört aydır çalışamadığını söyleyen Yasemin, "Hakkımızı istiyoruz, kazancımızı istiyoruz. Mağduruz. Eşim dört aydır çalışmıyor. Eve ekmek getirmiyor. Ben bu arabayla dört tane çocuk okutturdum, artı torunuma bakıyorum. Lütfen duysunlar sesimizi. Evimizin ekmeği kesilmesin, bereketimiz kesilmesin. Mağduruz, mağduriyetimiz giderilsin. Bize bunu şart koşmasınlar, satışımızı açsınlar. Çalışma iznimizi bıraksınlar. Bizi mağdur ettiler. Mağdur olmak istemiyoruz. Biz de esnafız. Biz de bir vatandaşız. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Herkes ekmeğinin peşinde. Bizim önümüzü niye kapatıyorlar? Niye satışları bir başkaları alıyor da biz satamıyoruz. Satamayacaksak niye bu işe girdik. 4+1 istiyoruz" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.