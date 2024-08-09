İBB'nin kazı çalışması minik Eda Nur'u hayattan koparmıştı! Soruşturmada yeni gelişme

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, 26 Nisan'da, Menekşe Parkı'nda belediye tarafından açılan içi su dolu çukura düşen Eda Nur Gezer'in hayatını kaybettiği belirtildi.

TUTUKLU ŞÜPHELİ TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturmayla ilgili detaylara yer verilen, 5 Mayıs günü şüpheli Furkan K'nin tutuklandığı, diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdiği aktarılan açıklamada, soruşturma dosyasının tutuklu şüphelisi Furkan K'nin Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesince tahliye edildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

Ekipler, yaptıkları incelemede parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düşerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olaya ilişkin yaptığı açıklamada kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuş, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de görevli makine teknikeri Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden Furkan K. tutuklanırken diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın da ifade vermesinin ardından hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı.