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İBB'nin Kent Lokantaları kriz anında kepenk kapattı! Vatandaştan tepki yağdı

İBB'nin sosyal belediyeciliğin sembolü olarak lanse etmeye çalıştığı Kent Lokantaları, İstanbul'un 6.2 büyüklüğündeki depremi yaşadığı gün hizmet vermedi. Lokantaların deprem gibi kriz anında hizmet vermemesi büyük tepki çekti.

HABER MERKEZİ24 Nisan 2025 Perşembe 08:32 - Güncelleme:
İBB'nin Kent Lokantaları kriz anında kepenk kapattı! Vatandaştan tepki yağdı
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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü, kimi evine giremedi, kimi de yakınları için haber almaya çalıştı.

Bu süreçte gününü ve geceyi dışarıda geçirmeye karar veren bazı vatandaşlar da su ve sıcak bir yemek arayışına girdi.

Deprem paniği yaşayan vatandaşların bu arayışı sürerken İBB'ye ait Kent Lokantaları'nın kapalı olması ise dikkat çekti.

KENT LOKANTLARI'NIN KAPILARINA KİLİT VURDULAR

İBB'nin çeşitli PR çalışmalarıyla sosyal belediyeciliğin sembolü olarak lanse ettiği lokantaların, İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından kapısına kilit vurularak hizmet vermemesi büyük tepki çekti.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, "Normal zamanda açık, kriz anında kapalı. Bu nasıl kamusal hizmet?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

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