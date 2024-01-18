İBB'nin 'kumpas' oyunu deşifre oldu! Prodüksiyon ekibi resmen kabul etti

İBB Haber tarafından yapılan paylaşımda, bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşılarak bozukmuş gibi gösterildiği, sonra da set kurulup çekim yapıldığı ileri sürüldü. Ancak, İBB yönetiminin reklam seti kurduğu görüntüler ortaya çıktı. İBB, kiraladığı oyuncularla Halk Ekmek kuyruğu oluşturup "Biz çözdük" diye reklam filmi çekti. Görüntülerde sırada bekleyen oyuncuların ekmek almadan geri dönüp tekrar sıraya girdikleri görüldü.

Görüntüleri çeken vatandaştan rahatsız olan prodüksiyon ekibinin elemanı duruma tepki gösterdi. Prodüksiyon elemanı, reklam çektiklerini ve sıradakilerin de oyuncu olduklarını kabul etti. Vatandaşlar ise tepki gösterdi.