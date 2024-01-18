İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2024 Perşembe / 8 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,145
  • EURO
    32,9262
  • ALTIN
    1951.08
  • BIST100
    8103.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB'nin 'kumpas' oyunu deşifre oldu! Prodüksiyon ekibi resmen kabul etti
Güncel

İBB'nin 'kumpas' oyunu deşifre oldu! Prodüksiyon ekibi resmen kabul etti

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin(İBB) 'İstanbul'da özel halk otobüsüyle kumpas kuruldu' yalanı deşifre edildi. CHP'nin, İstanbul reklam filmindeki Halk Ekmek kuyruğu sahnesi için oyuncu tutup set kurduğu ortaya çıktı.

Akşam Gazetesi18 Ocak 2024 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
İBB'nin 'kumpas' oyunu deşifre oldu! Prodüksiyon ekibi resmen kabul etti
ABONE OL

İBB Haber tarafından yapılan paylaşımda, bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşılarak bozukmuş gibi gösterildiği, sonra da set kurulup çekim yapıldığı ileri sürüldü. Ancak, İBB yönetiminin reklam seti kurduğu görüntüler ortaya çıktı. İBB, kiraladığı oyuncularla Halk Ekmek kuyruğu oluşturup "Biz çözdük" diye reklam filmi çekti. Görüntülerde sırada bekleyen oyuncuların ekmek almadan geri dönüp tekrar sıraya girdikleri görüldü.

Görüntüleri çeken vatandaştan rahatsız olan prodüksiyon ekibinin elemanı duruma tepki gösterdi. Prodüksiyon elemanı, reklam çektiklerini ve sıradakilerin de oyuncu olduklarını kabul etti. Vatandaşlar ise tepki gösterdi.

  • İBB kumpası
  • İstanbul reklamı
  • Halk Ekmek kuyruğu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.