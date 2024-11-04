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Güncel

İBB'nin metro arızası vatandaşın tepkisini çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Metro İstanbul A.Ş'ye ait Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arıza haftanın ilk günü vatandaşı canından bezdirdi. Vatandaşlar sabah saatlerinde metro araçlarının gecikmesine tepki gösterdi.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 09:34 - Güncelleme:
İBB'nin metro arızası vatandaşın tepkisini çekti
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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yoğunluk yaşandı.

Haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde metroda yaşanan arıza, yoğunluğa neden oldu. Vatandaşlar, metro araçlarının gecikmesine tepki gösterdi.

Metronun Altunizade istasyonunda, "Sayın yolcularımız, teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır, anlayışınız için teşekkür ederiz." anonsu yapıldı.

İstasyondaki bilgilendirme ekranlarında da metroların geliş süresi 20 dakika olarak gösterildi.

Öte yandan, Altunizade'de metroya aktarma yapılan metrobüs durağında da yoğunluk dikkati çekti.

  • metro gecikmesi
  • Üsküdar-Samandıra Hattı
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