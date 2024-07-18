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İBB'nin metro asansöründe can pazarı! Fenalaşan vatandaşlara çevredekiler yardım etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Dudullu-Bostancı metrosunun asansöründe can pazarı yaşandı. 6 kişi asansörünün bozulmasıyla mahsur kaldı. Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara çevredekiler yardım etti.

IHA18 Temmuz 2024 Perşembe 09:17 - Güncelleme:
İBB'nin metro asansöründe can pazarı! Fenalaşan vatandaşlara çevredekiler yardım etti
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İstanbul'da 6 kişi Dudullu Bostancı metrosunda asansörünün bozulmasıyla mahsur kaldı. Sıcak havada mahsur kalan 6 kişi güvenlik görevlileri tarafından yaklaşık yarım saat sonra kurtarıldı. Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara diğer vatandaşlar tarafından su verildi.

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Dudullu Bostancı metro hattında meydana geldi. Metroya binmek için asansör kullanan 6 kişi arıza sonucu asansörde mahsur kaldı. Güvenlik görevlileri sıcak havada yaklaşık yarım saat asansör içerisinde yardım bekleyen 6 kişiyi kurtardı. Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara diğer vatandaşlar tarafından su verildi. Asansör bakım yapılana kadar kullanıma kapatıldı.

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