İBB'nin İSBİKE Projesi, kapatılan istasyonlar ve bisikletsiz duraklar nedeniyle işlevsiz kaldı. İBB yönetimi, yüzlerce bisikleti depoda çürümeye bıraktı.
AK Parti döneminde hayata geçirilen bisiklet kiralama projesi İSBİKE, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle sekteye uğradı.
CHP yönetimindeki İBB, İSBİKE Projesini işlevsiz bıraktı. Çok sayıda bisiklet, depolarda adeta çürümeye terk edildi.
VATANDAŞ TEPKİLİ
Vatandaşlar, istasyonlarda bisiklet bulunmadığı ve İSBİKE projesinin işlevsiz kalması nedeniyle İBB yönetimine tepki gösterdi.
Bakım gerekçesiyle toplatılan bisikletlerin depolarda çürümeye terk edilmesini eleştiren vatandaşlar. CHP'li İBB yönetimine tepki gösterdi.