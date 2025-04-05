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İBB'nin milyonlarca lira harcadığı proje çöp oldu! Yüzlerce bisiklet çürümeye bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) milyonlarca lira harcayarak kurduğu 'İSBİKE Projesi', plansız yönetim nedeniyle adeta çöp oldu. İBB yönetimi, yüzlerce bisikleti depoda çürümeye bıraktı.

5 Nisan 2025 Cumartesi 22:51 - Güncelleme:
İBB'nin milyonlarca lira harcadığı proje çöp oldu! Yüzlerce bisiklet çürümeye bırakıldı
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İBB'nin İSBİKE Projesi, kapatılan istasyonlar ve bisikletsiz duraklar nedeniyle işlevsiz kaldı. İBB yönetimi, yüzlerce bisikleti depoda çürümeye bıraktı.

AK Parti döneminde hayata geçirilen bisiklet kiralama projesi İSBİKE, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle sekteye uğradı.

CHP yönetimindeki İBB, İSBİKE Projesini işlevsiz bıraktı. Çok sayıda bisiklet, depolarda adeta çürümeye terk edildi.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Vatandaşlar, istasyonlarda bisiklet bulunmadığı ve İSBİKE projesinin işlevsiz kalması nedeniyle İBB yönetimine tepki gösterdi.

Bakım gerekçesiyle toplatılan bisikletlerin depolarda çürümeye terk edilmesini eleştiren vatandaşlar. CHP'li İBB yönetimine tepki gösterdi.

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