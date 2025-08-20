İSTANBUL 28°C / 18°C
  İBB'nin milyonluk sistemi çöp oldu! CHP zihniyeti binlercesini çürümeye terk etti
Güncel

İBB'nin milyonluk sistemi çöp oldu! CHP zihniyeti binlercesini çürümeye terk etti

İstanbul'da bisiklet kullanan birçok kişi, İBB'nin işlettiği İSBİKE istasyonlarının hizmet vermemesinden uzun zamandır şikayet ediyordu. Sorunun kaynağı İBB'nin boş arazilerinin ve depolarının havadan çekilmesiyle ortaya çıktı. Görüntülerde, uzun süredir kullanılmadığı için atıl kalan sistemin binlerce bisikletinin depolara ve boş arazilere çekildiği, istasyonların bakımsızlıktan zarar gördüğü görüldü.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 10:26
İBB'nin milyonluk sistemi çöp oldu! CHP zihniyeti binlercesini çürümeye terk etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan İstanbul Bisiklet Sistemi (İSbike), uzun süredir kullanılmadığı için atıl kaldı. Havadan çekilen görüntülerde, binlerce bisikletin depolara ve boş arazilere çekildiği, istasyonların bakımsızlıktan zarar gördüğü görüldü.

BİSİKLETLERİN ARASINDA OTLAR BÜYÜDÜ

Havadan kaydedilen görüntülerde, bisikletlerin bulunduğu alanlarda otların büyüdüğü, istasyon kablolarının dışarıya çıktığı ve bisikletlerin güneş, yağmur ve kar nedeniyle yıprandığı gözlemlendi.

İSBİKE UYGULAMASI AKTİF DEĞİL

İBB Meclis Üyesi Adem Yıldız, 2013 yılında faaliyete geçen sistemin mobil uygulaması İSbike'ın ise 2023 yılından bu yana aktif olmadığı belirtti. İSbike uygulamalısının kapalı olmasında rağmen fiyatlara zam yapıldığını ifade eden Yıldız, " Binlerce bisiklet çürümeye terk edilmiş durumda.

Gelin bu bisikletleri tamir edip İstanbul halkına sunalım. Eğer bu sistemden vazgeçtiyseniz okullara çocuklara hibe edelim. Yok başka bir yöntem arıyorsanız da Anadolu'nun farklı şehirlerinde bunlar hediye edelim. Bisikletler zayi olmasın" dedi.

Yıldız, "Koca milyonluk sistem çöp olmak üzere. Lütfen CHP'li İBB yönetimi bu kötülüğe müsaade etmeyelim. İşin trajikomik tarafı İSbike 2023 yılından itibaren aktif değil. Bisikletler depoda çürüyor ancak olmayan hizmet için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yönetimi şaka gibi zam yaptılar. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Çünkü CHP zihniyeti böyle bir zihniyet. Biz 2023 yılında sistemin yenileneceğini beklerken, düzeltileceğini beklerken, olmayan hizmete zam üstüne zam yapıldı" diye konuştu.

Sıcaktan bunaldılar, serin sulara daldılar

