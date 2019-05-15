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İBB'nin projesiyle İstanbullu gençler kökleriyle buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen “Türkiye'nin Renkleri İstanbul'un Kimlikleri” projesi devam ediyor. İstanbul'da yaşayan ancak memleketlerini hiç görememiş gençlerin kültürel kimlikleriyle buluştuğu proje Doğu Anadolu etabının ardından İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri'nde devam etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün düzenlediği, İstanbul Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sorgun Gençlik Derneği ve Gençbirder'in proje ortağı, Türk Hava Yolları’nın da sponsor olduğu proje, farklı yerel kültürlere mensup gençleri bir araya getirerek birbirlerinin kültürel değerlerini tanımaları, farklılıklara saygı duymaları ve hoşgörülü bireyler olmaları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.
 
TÜRKİYE’NİN 7 BÖLGESİNE ZİYARET
 
Türkiye'nin her bölgesi için 14 gencin kabul edildiği proje kapsamında gençlere 120 saatlik fotoğrafçılık eğitimi veriliyor. Teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan gençler bölgelerine giderek tarihi ve kültürel yapıların fotoğraflarını çekiyorlar. Proje kapsamında gençler Doğu Anadolu İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nde çalışmalar gerçekleştirdi. Her yörenin tarihi mirasını olduğu kadar yaşayan değerlerini yerinde gören, bölge sakinleriyle sohbet ettiler.
 
PROJEYE KATILAN GENÇLER İFTARDA BULUŞTU
 
Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi için projeye katılan ve önümüzdeki günlerde Güney Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri için projeye katılacak gençler İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Gençler, İBB Marmaracık Gençlik Kampı'nda düzenlenen iftar organizasyonunda gezi programlarında edindikleri deneyimleri birbirleriyle paylaştılar.
 

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