Capacity AVM Yönetimi'nden yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerindeki yolsuzluk şüpheleri üzerine başlatılan soruşturmalar kapsamında, Bakırköy Belediyesi yöneticilerinden gözaltına alınan kişilerin haklarındaki rüşvet suçlamalarına karşı kendilerini savunma anlamında yaptıkları açıklamalar ve verdikleri ifadelerde, Capacity AVM'nin imar mevzuatı ve deprem güvenliği açısından birtakım eksiklerinin olduğunu ileri sürmeleri karşısında halkı bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, AVM binasının, Bakırköy Belediyesi tarafından 2007'de verilen iskan belgesiyle halkın ve esnafın kullanımına açıldığı, 2018'de ülke genelindeki yasal düzenlemelere uygun olarak da yapı kayıt belgesi ile kullanımının ilgili mevzuat ve standartlara uygun olduğunun resmi olarak belgelendiği aktarıldı.

"RAPOR HALKIN BİLGİSİNDEN GİZLENMİŞ"

Şüpheli kişilerin eylemleriyle ilgili bazı detayların, Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında kaldığından, yargı makamlarının etkilenmemesi için hassasiyetle davranıldığı, bu amaçla açıklamaların sadece somut ve resmi belgelerle imar ve yapı güvenliğine dair bilgilerle sınırlı tutulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaratılan suni spekülasyonlar nedeniyle oluşturulmaya çalışılan bilgi kirliliğini önlemek amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesine (İTÜ) başvuru yaparak, Capacity AVM'de yapı güvenliği standartları ve imar uygulamaları yönünden denetim yapılmasını istememiz üzerine, üniversite heyeti yerinde incelemelerde bulunmuştur. AVM'nin 100'den fazla noktasından karot numuneleri de alarak basınç testleri, beton kalitesi, sismik analizler ve zemin etüdleri yapmış, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla İTÜ öğretim üyesi profesörler tarafından düzenlenen performans analiz raporu, Capacity AVM'nin deprem ve imar mevzuatı yönünden güvenli bir yapı olduğunu tartışmasız şekilde kanıtlamıştır. İTÜ tarafından düzenlenen bu 'Capacity AVM yapısına ait performans analizi raporunun uygunluğu hakkında teknik rapor' 17 Ocak 2025 tarihinde Bakırköy Belediye Başkanlığına sunulduğu halde bu rapor halkın bilgisinden gizlenmiş, 2004'te yapılmış ve sonradan değişmiş ve hiç uygulanmamış projeler sanki uygulanmış gibi gösterilip Bakırköy Belediyesi tarafından 2007 yılında verilmiş bulunan iskan belgesi halkın bilgisinden saklanmıştır."

Açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında binada en ufak bir hasar oluşmadığı, herhangi bir eşyanın dahi yerinden oynamadığı belirtilerek, "Siz sayın halkımızın gönül rahatlığı içerisinde Capacity AVM ziyaretlerini yapabilmesi, esnafımızın ticari faaliyetini huzurla sürdürebilmesi ve şüpheliler tarafından yaratılan spekülasyonları önlemek amacıyla belgelerini de ekleyerek işbu açıklamayı yapmamız gerekli görülmüştür." denildi.