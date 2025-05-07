İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2025 Çarşamba / 10 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,6398
  • EURO
    43,9044
  • ALTIN
    4206.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB'nin rüşvet çetesinin radarındaydı! Haraç için raporu halktan gizlemişler
Güncel

İBB'nin rüşvet çetesinin radarındaydı! Haraç için raporu halktan gizlemişler

İBB'deki rüşvet çetesinin Capacity AVM'den otopark ruhsatlandırma sürecinde 5 milyon dolar haraç istediği pazarlığın ses kaydı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. AVM, imar mevzuatı ve deprem güvenliği eksikliği iddialarına ilişkin, '17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla İTÜ öğretim üyesi profesörler tarafından düzenlenen performans analiz raporu, Capacity AVM'nin deprem ve imar mevzuatı yönünden güvenli bir yapı olduğunu tartışmasız şekilde kanıtlamıştır' açıklamasını yaptı. Açıklamada ayrıca, 'AVM yapısına ait performans analizi raporunun uygunluğu hakkında teknik raporun' 17 Ocak 2025 tarihinde Bakırköy Belediye Başkanlığına sunulduğu halde bu raporun halkın bilgisinden gizlendiği ifade edildi.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 18:36 - Güncelleme:
İBB'nin rüşvet çetesinin radarındaydı! Haraç için raporu halktan gizlemişler
ABONE OL

Capacity AVM Yönetimi'nden yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerindeki yolsuzluk şüpheleri üzerine başlatılan soruşturmalar kapsamında, Bakırköy Belediyesi yöneticilerinden gözaltına alınan kişilerin haklarındaki rüşvet suçlamalarına karşı kendilerini savunma anlamında yaptıkları açıklamalar ve verdikleri ifadelerde, Capacity AVM'nin imar mevzuatı ve deprem güvenliği açısından birtakım eksiklerinin olduğunu ileri sürmeleri karşısında halkı bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, AVM binasının, Bakırköy Belediyesi tarafından 2007'de verilen iskan belgesiyle halkın ve esnafın kullanımına açıldığı, 2018'de ülke genelindeki yasal düzenlemelere uygun olarak da yapı kayıt belgesi ile kullanımının ilgili mevzuat ve standartlara uygun olduğunun resmi olarak belgelendiği aktarıldı.

"RAPOR HALKIN BİLGİSİNDEN GİZLENMİŞ"

Şüpheli kişilerin eylemleriyle ilgili bazı detayların, Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında kaldığından, yargı makamlarının etkilenmemesi için hassasiyetle davranıldığı, bu amaçla açıklamaların sadece somut ve resmi belgelerle imar ve yapı güvenliğine dair bilgilerle sınırlı tutulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaratılan suni spekülasyonlar nedeniyle oluşturulmaya çalışılan bilgi kirliliğini önlemek amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesine (İTÜ) başvuru yaparak, Capacity AVM'de yapı güvenliği standartları ve imar uygulamaları yönünden denetim yapılmasını istememiz üzerine, üniversite heyeti yerinde incelemelerde bulunmuştur. AVM'nin 100'den fazla noktasından karot numuneleri de alarak basınç testleri, beton kalitesi, sismik analizler ve zemin etüdleri yapmış, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla İTÜ öğretim üyesi profesörler tarafından düzenlenen performans analiz raporu, Capacity AVM'nin deprem ve imar mevzuatı yönünden güvenli bir yapı olduğunu tartışmasız şekilde kanıtlamıştır. İTÜ tarafından düzenlenen bu 'Capacity AVM yapısına ait performans analizi raporunun uygunluğu hakkında teknik rapor' 17 Ocak 2025 tarihinde Bakırköy Belediye Başkanlığına sunulduğu halde bu rapor halkın bilgisinden gizlenmiş, 2004'te yapılmış ve sonradan değişmiş ve hiç uygulanmamış projeler sanki uygulanmış gibi gösterilip Bakırköy Belediyesi tarafından 2007 yılında verilmiş bulunan iskan belgesi halkın bilgisinden saklanmıştır."

Açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında binada en ufak bir hasar oluşmadığı, herhangi bir eşyanın dahi yerinden oynamadığı belirtilerek, "Siz sayın halkımızın gönül rahatlığı içerisinde Capacity AVM ziyaretlerini yapabilmesi, esnafımızın ticari faaliyetini huzurla sürdürebilmesi ve şüpheliler tarafından yaratılan spekülasyonları önlemek amacıyla belgelerini de ekleyerek işbu açıklamayı yapmamız gerekli görülmüştür." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.