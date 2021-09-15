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  • İBB'nin Samandıra'daki kavşak çalışması nedeniyle yolu trafiğe kapatmasına vatandaşlar tepki gösterdi
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İBB'nin Samandıra'daki kavşak çalışması nedeniyle yolu trafiğe kapatmasına vatandaşlar tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin D-100 bağlantı yolu Samandıra Köprülü Kavşak bağlantısı çalışmaları nedeniyle yolu trafiğe kapatmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

AA15 Eylül 2021 Çarşamba 17:08 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 17:10
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Çalışmalar kapsamında Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde bulunan 7 İETT durağı vatandaşlarca kullanılamıyor. Daha önce otobüsleri kullanan bazı vatandaşlar, durakların kapatılması nedeniyle yürüyerek ev ve iş yerlerine ulaşmaya çalışıyor.

Bazı veliler ve öğrenciler, Samandıra Köprülü Kavşak bağlantısı çalışmalarının okulların açılmasından sonra başlatılmasının kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İBB tarafından Samandıra'da başlatılan çalışma nedeniyle 7 durağımız işlevsiz kaldı. Sancaktepe Belediyesi olarak sizlerin mağduriyet yaşamaması için başlattığımız ring seferleri, trafiğe kapalı alanlar açılana kadar hizmetinizde olacak." ifadelerini kullandı.

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