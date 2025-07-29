Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada İBB'ye bağlı İSFALT ve İETT'deki ihalelere fesat karıştırdığı iddia edilen 25 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltı karar verilen, aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de bulunduğu 25 şüphelinin, örgütün İSFALT ve İETT'den aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi.

İhale komisyonlarında yer alan kişilerin de aralarında olduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da operasyon düzenlendi.

İŞTE GÖZALTI KARARI VERİLEN ŞÜPHELİLERİN İSİMLERİ

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimleri ise şöyle sıralandı:

"İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral, İETT İkitelli Garaj Şube Müdürü Halil İbrahim Kaya, İETT İhale İşleri Şube Müdürü Cevdet Akarsu, İETT Muhasebe Şube Müdürü Ali Haydar Topçu, İETT Araç Bakım Planlama ve Koordinasyon şefi Ülkü Kaya, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, İSFALT İdari İşler Müdürlüğünde şef Göktunç Şentürk, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürlüğünde şef Erenay Delipınar ve Ahmet Savaş, İSFALT İdari İşler Müdürlüğünde uzman Murat Delice, İSFALT İdari İşler Müdürlüğünde görevli müdür Murathan Altınışık, Oktay Aktaş, Mehmet Karataş, Zafer Sola, eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sıralı, Halil Yanmaz, eski Satın Alma Daire Başkanı Taşkın Ilıca, Kağıthane Garaj Şube Müdürü Samet Alptuğ Arıkan, Yunus Garajı Şube Müdürü Şevket Eygi, eski Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı Vahdet Melikoğlu, eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, Veli Rıdvanoğlu."

Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınırken, Levent Tunca, Veli Rıdvanoğlu ile Vahdet Melikoğlu'nun arandığı öğrenildi.

25'İ DE İHALE KOMİSYONUNDAN ÇIKTI

İBB'ye yönelik "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında yeni detaylara ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, haklarında gözaltı kararı olan 25 şüphelinin tamamının İSFALT ve İETT ihalelerinde komisyon üyesi olarak görev yaptıkları ifade edildi. Şüphelilerin karıştıkları adrese teslim ihaleler İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından tek tek tespit edildi.

ÖNCEDEN ANLAŞMA, SONRADAN İHALE

Şüphelilerden komisyon üyeliği yapanlardan bazılarının; İSFALT ve İETT'den alınan ihalelerde önceden anlaşma, ihale şartlarını ve kazanacak olan kişileri belirleme, önceden anlaşmaların yapılması ve ardından ihalelerin anlaşılan kişi veya şirketlere verilmesi gibi usulsüzlüklere karıştıkları iddia edildi.

İhalelerde komisyon üyeliği yaptığı iddia edilen İETT Genel Müdürü İrfan Demet de gözaltına alınanların arasında yer alıyor.