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İBB'nin son icraatı! Buraya moloz dökecekler

İBB yönetimi, Arnavutköy'deki Bolluca Mavigöl ve çevresindeki yeşil alanları döküm sahasına dönüştürdü. Bölgeye hafriyat kamyonları moloz dökecek.

HABER MERKEZİ10 Temmuz 2025 Perşembe 08:01 - Güncelleme:
İBB'nin son icraatı! Buraya moloz dökecekler
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İBB yönetimi, Arnavutköy'deki Bolluca Mavigölü ve çevresindeki yeşil alanları döküm sahası ilan etti. Uzmanlar kararı "geri dönülmez bir doğa katliamı" olarak nitelendirdi.

İstanbul'un akciğerleri olarak kabul edilen Arnavutköy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) aldığı yanlış bir kararla bu özelliğini kaybetmekle yüz yüze. İBB Meclisi'nde CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla alınan karara göre, ilçede bulunan Bolluca Mavigölü ve çevresindeki yeşil alanlar döküm sahasına dönüştürüyor.

Söz konusu alan; doğal bitki örtüsü ve gölet yapısıyla bölgenin ekolojik dengesinde kritik bir rol oynuyor. Ancak alınan bu kararla birlikte, doğanın kalbine hafriyat kamyonları girecek, moloz ve atıklarla çevre büyük bir tahribata uğrayacak.

Uzmanların ve çevre gönüllülerinin "geri dönülmez bir doğa katliamı" olarak nitelendirdiği karar, bilimsel bir çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan ve halkın görüşü alınmadan uygulamaya konuldu. Çevre dernekleri, akademisyenler kentin yeşil dengesini koruyan doğal alana vurulan bu yeni darbenin durdurulması çağrısında bulundu.

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