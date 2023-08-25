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Güncel

İBB'nin ''tarih'' kurnazlığına vatandaşlardan tepki! İstanbullunun arıza çilesi bitmiyor

İşbilmez İBB'nin metrolarda yürüyen merdiven ve asansör arızalarına çözüm üretememesi vatandaşları çileden çıkardı. Engelliler, yaşlılar ve çocuklu aileler aylardır tamir edilmeyen asansörlerden dolayı mağdur olurken 24 TV'ye konuşan vatandaşlar, İBB'nin bakım onarım tarihlerini ileri alma kurnazlığına tepki gösterdi.

25 Ağustos 2023 Cuma 16:28 - Güncelleme:
İBB'nin ''tarih'' kurnazlığına vatandaşlardan tepki! İstanbullunun arıza çilesi bitmiyor
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CHP'li İBB'nin İstanbul'da yaşanan asansör ve yürüyen merdiven arızalarına çözüm üretmemesi vatandaşlar tarafından sert tepkilere neden oldu.

Engelli bireylerin çalışmayan asansörler karşısında yaşadığı zorluk, çocuklu ailelerin sırasıyla bebek arabasını ve çocuğu merdivenlerden indirme zorunluluğu İstanbul halkının rutin çilesi haline geldi.

24 TV ekibinden Ahmet Arı, CHP'li İBB'nin tamir etmediği yürüyen merdiven ve asansörlerde mağdur olan vatandaşlar ile yaptığı röportajda vatandaşların mağduriyetini gözler önüne serdi.

BAKIM ONARIM YOK, TARİHLE OYNAMAK VAR

Bozulan asansör ve merdivenlerin önüne tabela koymak ile yetinen CHP'li İBB yönetimi, tamir etmek için vadettikleri tarih gelince başka bir ekip gönderip tarihi ileri almak ile yetiniyor. CHP'li İBB'nin tarihleri ileri alma kurnazlığına tepki gösteren bir vatandaş Taşköprü Tramvay Durağı'ndaki aylardır bozuk olan asansöre ilişkin "Yaklaşık bir sene oldu çalışmıyor, çocuklu aileler, engelli kişiler inip çıkamıyor." dedi.

T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nı kullanmak isteyen bir vatandaş asansörlerin bozuk olmasından şikâyetçi olduğunu dile getirerek, "Yürüyemiyorum zaten, zor geliyor. Asansör de bozuk olunca mecburen diğer tarafa gitmek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da metro, metrobüs ve tramvay duraklarında yaşanan arızaların çok arttığını ve tamir edilmediğini ifade eden vatandaş, "Burası olmazsa başka bir yerde arıza oluyor, sanki ayarlı gibi bozuluyorlar." ifadelerini kullandı.

Ulaşımda yaşanan aksaklıkların devamlılık haline geldiğini altını çizen diğer bir vatandaş, "Epey zamandır aksaklık var, asansörü kullanırken asansör bozuluyor, birden duruyor, yürüyen merdiven aynı şekilde duruyor. Bunun yaşlısı var, genci var, en iyi şekilde tamir edilmesi gerek" diyerek tepki gösterdi.

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