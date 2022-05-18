İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi oy çokluğuyla reddedildi

İBB UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, İBB'nin yeni taksi taşımacılığının düzenlenmesi kapsamında, 500'ü engelli erişimine özel olmak üzere 5 bin yeni taksi plakası teklifi tekrar gündeme geldi.

Toplantıda söz alan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyup Aksu, İstanbul'da sayının artışına gerek olmadığını belirterek, tarife teknoloji sıkıntısının bulunduğunu söyledi.

Araç bulunamamasının sürücü kaynaklı olduğunu ifade eden Aksu, bunun emniyet ve İBB ile iş birliği içinde çözülebileceğini aktardı.

Engelli teklifiyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarının çalışmasının beklenmesi gerektiğini anlatan Aksu, ayrıca bir artışa gerek olmadığını kaydetti.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise geçmiş yönetim ve İTÜ'nün hazırladığı çalışma ve raporlarda İstanbul'da taksi ihtiyacının ortaya konulduğunu aktardı.

Ortada ciddi bir taksi sorunu bulunduğunu savunan Cihan, bunu da UKOME'nin çözmesi gerektiğini belirtti.

- "500 TANESİ O AĞA DEDİKLERİNİZİN ELİNE DÜŞTÜ"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, daha önce UKOME'den çıkan 1000 yeni taksinin 500'ünün engelli taksi olmasını ısrarla teklif ettiklerini ancak bunun reddedildiğini söyledi.

Ocak ayında şoförlere eğitim verilmesini teklif ettiklerini hatırlatan Yücel, "Bazı sorunların çözümü için şoförlerimizin eğitilmesi gerektiğini defalarca anlattık. Ancak harekete geçilmedi. Bin taksiye onay verdiğimizde de bunun sorunların çözümüne katkısı olmasını umduk. Bunlara dijital sistemi zorunlu kılabilirdiniz. Bunların 500 tanesi o ağa dediklerinizin eline düştü. Alt komisyonlarda bunlar 2-3 yıl devredilmesin demiştik. Şimdi taksi ruhsatını satıp yeniden minibüs hattı alanlar olduğu söyleniyor." şeklinde konuştu.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, taksilerin satışıyla ilgili konulan satış kararlarının uzun süreli olmadığını, ruhsat sahiplerinin hak kaybına uğradığını söyleyerek mahkemeye gittiğini öne sürdü.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ise 5 bin yeni taksiyi İETT ve metrolar gibi işleteceklerini ifade ederek, kamusal bir inisiyatif alarak taksileri belediye tarafından işletmek istediklerini söyledi.

Bu çalışmadan bir gelir beklemediklerini belirten Çağlar, kamu hizmeti yürütüleceğini kaydetti.

Münazaraların ardından yapılan oylamada, İBB'nin 500'ü engelli erişimine özel, toplam 5 bin yeni taksi plakası teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

- TAKSİ DOLMUŞLARIN TAKSİYE DÖNÜŞÜMÜ TEKLİFİ



Bir diğer gündem maddesinde ise İstanbul geneli çalışan taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi teklifi görüşüldü.

İsteğe bağlı olarak hatlardan başvuru yapacak hak sahipleri arasında çekilecek kura ile 77 taksi dolmuş taksiye dönüştürülecek.

Maddeye ilişkin söz alan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Aksu da esnafın mağduriyetinin giderilmesi için isteğe bağlı olarak taksiye dönüşümü uygun gördüklerini söyledi.

Teklif yeniden görüşülmek üzere alt komisyona havale edildi.