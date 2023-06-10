Ankara Büyükşehir Belediyesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de bir trol hesap fiyaskosu geldi. Her fırsatta İBB meclisi tarafından engellendiğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, resmi hesaplarını trol hesabı gibi kullanmaya başladı.

GERÇEĞİ YANSITMAYAN BİLGİLERE YER VERDİLER

İBB'nin resmi hesabından fondaş Halk TV'nin, bakanlık tarafından yalanlanan asılsız paylaşımının RT yapıldığı tweet, gelen tepkiler sonrası silindi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YALANLAMA GELMİŞTİ...

Eskişehir ve İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara 'manevi danışman' adı altında imam atandığı yönündeki iddialarına İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yalanlama gelmişti.

ABB'NİN TROL EKİBİ DE KENDİNİ ELE VERDİ

Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacağı paylaşımı resmi hesaptan yaptı. Hatanın fark edilmesinin ardından paylaşım apar topar silindi.

Geçtimiz günlerde Ankaralılar sağanak yağışın izlerini silmeye çalışırken, Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal bir paylaşım geldi.

Yavaş'ın sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacağı paylaşımı yanlışlıkla ABB kurumsal hesabından yaptı.

APAR TOPAR SİLDİLER

Paylaşım, belediyenin sosyal medya ekibi tarafından fark edilince apar topar silindi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı paylaşım sosyal medyada dalga konusu oldu.

Öte yandan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ne? Kader mi? Afet mi? Afetten düğün çıkaranlar ses versin."