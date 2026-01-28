Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde, TEM Otoyolu Avcılar-Haramidere bağlantı yolu üzerinde bulunan Balıkyolu Köprüsü'nün bazı bölümlerinde betonların döküldüğü, demirlerin açığa çıktığı görülüyor. Her gün binlerce aracın ve yayanın kullandığı köprüde, zaman zaman kopan beton parçaları aşağıya düşüyor.

Özellikle ağır tonajlı araçların geçişi sırasında köprünün belirgin şekilde sallandığını belirten vatandaşlar, mevcut durumun can güvenliğini tehdit ettiğini ifade ediyor. Köprünün alt kısmında dökülen betonlar ve paslanmış demirlerin açıkta kalması hem güvenlik riski oluşturuyor hem de çevrede ciddi bir görüntü kirliliğine neden oluyor. Bölgeden geçen sürücüler ve yayalar, köprünün mevcut haliyle güvenli olmadığını savunuyor.

BAŞVURULARA CEVAP YOK

Esenyurt Belediyesi ve mahalle sakinlerinin, köprünün onarılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca başvuruda bulunduğu ancak bugüne kadar herhangi bir dönüş alamadığı belirtiliyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, seslerini duyurabilmek amacıyla köprüye pankartlar asarak yetkilileri göreve davet etti. Vatandaşlar, "Bir facia yaşanmadan önce önlem alınmasını istiyoruz" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI BEKLENİYOR

Esenyurt Belediyesi yetkilileri, köprünün güçlendirilmesi halinde, köprü altında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik hazırladıkları projeyi hayata geçireceklerini belirtti. Planlanan yeni U dönüşleri ve alternatif yol düzenlemeleriyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçilmesi hedefleniyor.