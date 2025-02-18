İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2025 Salı / 20 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2797
  • EURO
    37,9747
  • ALTIN
    3397.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB'nin usulsüzlüğüne mahkeme engeli: İhale iptal edildi
Güncel

İBB'nin usulsüzlüğüne mahkeme engeli: İhale iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 150 taksi plakası için yapmaya hazırladığı ihale, mahkeme kararıyla iptal edildi. Mahkeme söz konusu kararında, belediyelerin taksi plakalarını en fazla 10 yıl süreyle kiralayabileceği, ancak İBB'nin 29 yıl süreyle ihale yapmasının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

IHA18 Şubat 2025 Salı 11:50 - Güncelleme:
İBB'nin usulsüzlüğüne mahkeme engeli: İhale iptal edildi
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2 bin 500 yeni taksi plakasını hizmete sunmak için planladığı ihalenin ilk etabında 150 taksi plakası için bugün ihale düzenlemeye hazırlanıyordu. İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası, ihale sürecinin iptali ve yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Davacı taraf, İBB'nin taksi plakalarını 29 yıl süreyle ihale etme yetkisi bulunmadığını ve bu sürecin hukuka aykırı olduğunu savundu. İstanbul 14. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma talebini önce reddetti. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi, yapılan itirazı değerlendirerek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

MAHKEMEDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Mahkeme kararında, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında belediyelerin taksi plakalarını en fazla 10 yıl süreyle kiralayabileceği, ancak İBB'nin 29 yıl süreyle ihale yapmasının hukuka aykırı olduğu vurgulandı. İhale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedeli 4 milyon 250 bin TL artı KDV olarak belirlenmiş, geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olarak açıklanmıştı. Ancak mahkemenin kararı sonrası ihale süreci şimdilik askıya alındığı belirtildi. Dava konusu işlemin yargılanmasına ilgili İdare Mahkemesinde devam edileceği, İBB'nin mahkeme kararının ardından süreç netleştiğinde ihaleyi gerçekleştireceği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.