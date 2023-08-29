İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2023 Salı / 13 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5421
  • EURO
    29,0077
  • ALTIN
    1652.91
  • BIST100
    7907.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB'nin yıkım işleminde arbede: Valilikten açıklama geldi
Güncel

İBB'nin yıkım işleminde arbede: Valilikten açıklama geldi

Zeytinburnu'nda bir inşaat şirketinin satış ofisinin yıkım işlemi için gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ile firma çalışanları arasında gerginlik yaşandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Yapı hakkındaki yıkım kararının uygulanmasının, telafisi mümkün olmayan kamu zararına sebebiyet vereceğini değerlendirmekteyiz.' ifadeleri kullanıldı.

AA29 Ağustos 2023 Salı 21:32 - Güncelleme:
İBB'nin yıkım işleminde arbede: Valilikten açıklama geldi
ABONE OL

İBB zabıta ekipleri, Seyitnizam Mahallesi'nde yapımı süren projenin satış ofisinin yer aldığı bölümün kamu alanı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı bulunduğunu belirterek iş makineleriyle alana geldi.

Bu sırada, yıkımın usulsüz olduğunu öne süren firma yetkilileri ile zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Çıkan arbede, olay yerine Çevik Kuvvet polisinin sevk edilmesiyle sona erdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan 3 bin 284 ada, 59 parsel sayılı 1880 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 17 Haziran 2022'de Hazine'ye devredildiği belirtildi.

Söz konusu taşınmazın üzerinde bulunan yapının da bu kararla birlikte 4706 sayılı Kanun gereği kamu mülkü hüviyeti kazandığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İBB Zabıta Daire Başkanlığı, mülkiyeti Hazine'ye ait olan ve gençlik merkezi olarak kullanılması planlanan bu bina hakkındaki yıkım kararını tarafımıza bildirmiştir. İstanbul Valiliği olarak bu yapı hakkındaki yıkım kararının uygulanmasının, telafisi mümkün olmayan kamu zararına sebebiyet vereceğini değerlendirmekteyiz. Ayrıca gençlik merkezi olarak kullanılması planlanan bina hakkında hukuki süreç de devam etmektedir. Yasal süreçleri dahi tamamlanmadan alelacele yapılacak yıkım uygulamasıyla yaşanabilecek kamu zararının önüne geçebilmek için yıkım işleminin yapılmaması yönünde ilgili birimlerimiz talimatlandırılmıştır."

İBB'NİN AÇIKLAMASI

İBB'den yapılan açıklamada ise yıkılmak istenen satış ofisinin yeşil alana kaçak inşa edildiği savunularak yıkım kararı alınması üzerine firmanın başvurduğu mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği belirtildi.

Daha sonra İBB'nin yürütmenin durdurulması kararına itiraz ettiği ve mahkemenin bu itirazı haklı bulduğu anlatılan açıklamada, mevcut durumda ise İstanbul Valiliğince kaymakamlığa gönderilen resmi yazıyla mahkeme süreci devam ettiği gerekçesiyle yıkımın durdurulmasının istendiği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.