İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2024 Cuma / 4 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5961
  • EURO
    36,7538
  • ALTIN
    2615.35
  • BIST100
    10160.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İBB'nin yol çalışması çileye dönüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 28 Haziran'da Yenibosna Metrobüs İstasyonu Yaya Üst Geçidinde yenileme kapsamında yürüttüğü çalışma İstanbulluları mağdur etti. Çalışmanın yapıldığı bölgede zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

DHA9 Ağustos 2024 Cuma 09:59 - Güncelleme:
İBB'nin yol çalışması çileye dönüştü
ABONE OL

Bahçelievler- Avcılar arasında 3 ayrı bölgede yol çalışması nedeniyle gün içerisinde zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 28 Haziran'da Yenibosna Metrobüs İstasyonu Yaya Üst Geçidinde yenileme çalışmaları başlamıştı. Yeni üst geçit çalışması nedeniyle D-100 karayolunda her iki yönde de birer şerit kapatılmıştı. Aynı zamanda Metrobüs güzergahında yapılan 'Beyaz Yol' yapımı kapsamında Küçükçekmece - Avcılar arasında yol yapım çalışmaları başlarken bir şerit metrobüslerin geçişi için daraltıldı. Her iki çalışma nedeniyle Avcılar ile Yenibosna arasında daraltılan şeritler nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Küçükçekmece Göl mevkiinde yan yolda Yenibosna istikametinde yer altı kablolarında arıza meydana gelince TEİAŞ ekipleri çalışma başlattı ve yine bir şerit trafiğe kapandı. D-100 Karayolunda yakın mesafelerde başlayan bu 3 ayrı yol çalışması nedeniyle gün içerisinde zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Sürücüler bu mesafeleri geçmek için uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı.

Yoğun trafiğin oluşması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye ekiplerinin bir süre 'Beyaz Yol' çalışmasına ara verdiği öğrenildi.

  • İBB çalışma
  • trafik sorunu
  • yaya üst geçit yenileme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.