İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2024 Cuma / 28 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7031
  • EURO
    36,7223
  • ALTIN
    2970.25
  • BIST100
    9640.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB'nin yol çalışması isyan ettirdi! Sürücülerden protesto
Güncel

İBB'nin yol çalışması isyan ettirdi! Sürücülerden protesto

İBB'nin Arnavutköy-Sultangazi yolundaki çalışması trafik yoğunluğuna neden oldu. Kilometrelerce uzayan araç kuyruğu sürücülerin tepkisine yol açtı. Sürücülerin sık sık klakson çalarak protestoda bulunduğu yolda ambulansların bile ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

AA29 Kasım 2024 Cuma 07:56 - Güncelleme:
İBB'nin yol çalışması isyan ettirdi! Sürücülerden protesto
ABONE OL

Arnavutköy-Sultangazi yolunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yapılan yol çalışması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

İBB ekipleri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy istikametinde yolu tek şeride düşürerek çalışma başlatınca bölgede trafik durma noktasına geldi.

Kilometrelerce uzayan araç kuyruğu sürücülerin tepkisine yol açtı. Kimi vatandaşlar da otobüs ve minibüslerden inerek yola yaya devam etti.

Sürücülerin sık sık klakson çalarak protestoda bulunduğu yolda ambulansların bile ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Bazı vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından fotoğraf ve video paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Maaşları ödenmeyen işçiler eylemde

Göksu'dan İmamoğlu'na cevap

AK Parti'den İBB yönetimine tepki

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.