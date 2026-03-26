'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında, ilk duruşmanın 11. oturumunda sanık Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar savunma yaptı. Mahkeme başkanı tarafından kendisine iddianamede yer alan "İhaleyi alan firmadan yüzde 10 alacağız, çok şeffafız. Fatih ağabey bundan yüzde 5 alsa yeter, 10 fazla olur" mesajı sorulan Ceyhun Avşar, "Biz kendi aramızda dalga geçiyorduk" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 11. oturumu, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, tutuklu sanık Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar savunma yaptı.

"697 milyon TL hazineye gelir olarak kaydedilmesi gerekirken firmalara geri verildi, kamu zararı oluştu"

İddianamede Raylı Sistemler Daire Başkanı sanık Ceyhun Avşar hakkında hileli davranışlarla ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasına veya ihale dışı bırakılmayarak ihaleye devam etmesine neden olduğu belirtilmişti. Kirazlı-Halkalı Metro Hattı ihalesinin Ceyhun Avşar tarafından onaylandığı ancak "rekabetin beklenilen düzeyde gerçekleşmediği" gerekçesiyle iptal edildiği iddianamede aktarılmıştı. Bu iptal üzerine firmaların yatırdığı 697 milyon TL'lik teminatın hazineye gelir olarak kaydedilmesi gerekirken firmalara geri verildiği ve kamu zararına neden olunduğu iddia edilmişti. İhale iptalinin ihaleyi kazanan Yapı Merkezi isimli firmanın SGK borcunun olduğunun öğrenildiği zaman yapıldığına da iddianamede dikkat çekilmişti. İddianamede, Avrupa Yakası Raylı Sistemler Şube Müdürü Ahmet Önal ile ihale yetkilisi olan Raylı Sistem Daire Başkanı Ceyhun Avşar arasında "İhaleyi alan firmadan yüzde 10 alacağız, çok şeffafız. Fatih ağabey bundan yüzde 5 alsa yeter, 10 fazla olur" şeklinde mesaj kaydına da yer verilmişti.

"697 MİLYON TL KAMU ZARARI OLUŞTU DİYE HABERLER YAPILDI"

Ceyhun Avşar savunmasında, "Biz bu ihaleyi gerçekleştirdikten sonra ihale ile alakalı basında haberler çıkmaya başladı. O haberlerin çıkmasının ertesi gününde İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. Müfettişler bütün evrakların hazırlanmasını istedi. İhaleyi iptal etmek herkesin alacağı bir risk değildir. 15 milyar tasarruf oluşturduk, nasıl zarara uğratırız? Ben arkadaşlarım ile yaptığım toplantı sonucunda ve müfettişlerle yaptığım istişare sonucunda bu ihaleyi iptal etme riskini üzerime aldım. Bu projeye dahil olduktan sonra toplam 15 buçuk milyar bir tasarruf oluşturduğumuz projede neler yaşadık. 697 milyon TL kamu zararı oluştu diye haberler yapıldı. Böyle bir zarar oluşmadı" dedi.

"İHALEYİ ALAN FİRMADAN YÜZDE 10 ALACAĞIZ" MESAJI SORULAN SANIK: "DALGA GEÇİYORDUK"

Mahkeme başkanı tarafından kendisine iddianamede yer alan "İhaleyi alan firmadan yüzde 10 alacağız, çok şeffafız. Fatih ağabey bundan yüzde 5 alsa yeter, 10 fazla olur" mesajı sorulan Ceyhun Avşar, "Biz kendi aramızda dalga geçiyorduk" dedi.

Duruşma, Avşar'ın çapraz sorgusu ile devam edilmek üzere pazartesi gününe ertelendi.