İBB'ye ait aracın ezdiği kedi öldü

Kedinin cansız bedeni esnaf tarafından toprağa verildi. Zabıta ekibinin, olayın farkında olduklarını söylediği ve hayvanseverlerin peşine düşmesinden korktukları için geri dönmediklerini söylediği iddia edilmişti.

Beyoğlu Asmalı Mescid Mahallesi İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Müdürlüğüne bağlı bir araç, araç trafiğine kapalı olan İstiklal Caddesi'nde seyretmeye başlamıştı. Zabıta ekibi bir süre sonra cadde üzerinde yatan bir kedini üstünden geçerek ezmişti.

İBB ZABITA EKİBİ KEDİYİ EDİP KAÇMIŞTI



Olayın ardından ekip uzaklaşırken, ağır yaralanan kedi can havliyle kıvranmaya başlamıştı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansımıştı. 8 yıldır esnafın baktığı "Bambino" isimli kediyi gören esnaf hemen alıp veterinere hekime götürmüştü. Tedaviye alınan kedinin beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti.

ÖLEN KEDİ ESNAF TARAFINDAN TOPRAĞA VERİLDİ



Yaklaşık 48 saat gözetim altında tutulacak olan kedinin durumunu kritik olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Yaklaşık 4 gündür tedavi gören kedi, veterinerde dün öldü. Kedinin cansız bedeni esnaf tarafından toprağa verildi.

"HAYVANSEVERLER PEŞİMİZE DÜŞMESİN DİYE KAÇTIK" İDDİASI



Öte yandan kediyi ezen zabıta ekibinin, olayın farkında oldukları ve hayvanseverlerin peşine düşmemeleri için kaçtıklarını söyledikleri iddia edilmişti. Kedinin tedavisinin sürdüğü olayla ilgili ise esnafın konuşmaktan çekindiği bilgine ulaşılmıştı.