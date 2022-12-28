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İBB'ye ait metrodaki arıza yoğunluğa neden oldu

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda oluşan teknik arıza nedeniyle seferler Nurtepe İstasyonu'ndan aktarmalı olarak yapılabildi. Yoğunluğa neden olan arızanın 3 saat sonra giderilmesiyle seferler normale döndü.

DHA28 Aralık 2022 Çarşamba 23:40 - Güncelleme:
İBB'ye ait metrodaki arıza yoğunluğa neden oldu
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Nurtepe istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" denildi.

YOLCU YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Aktarmanın gerçekleştirildiği Nurtepe İstasyonu'nda yolcu yoğunluğu yaşandı. Güvenlik görevlileri, metroya gelen yolculara seferlerin gecikmeli yapıldığı bilgisini verdi. Bunun üzerine bazı yolcuların otobüs duraklarına yöneldiği görüldü. Arızayı giderme çalışmaları yaklaşık 3 saatte tamamlandı. İstasyon görevlileri arızanın raylarda yaşanan bir sıkıntı nedeniyle meydana geldiğini, çalışmayla sorunun giderildiğini ve seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür" açıklaması yapıldı.

  • Metro
  • Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı

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