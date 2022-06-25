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İBB'ye ait tır trafiği birbirine kattı! 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle tır makas kesince yoldaki üç şerit trafiğe kapandı. Öte yandan tırın İBB'ye ait İSTAÇ'ta görevli olduğu öğrenildi.

AA25 Haziran 2022 Cumartesi 22:55 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Başakşehir mevkisi Edirne istikametinde, Mahmut Çağır'ın kullandığı İSTAÇ'a bağlı 34 EYB 252 plakalı tanker, emniyet şeridinde park halindeki 34 MN 2111 plakalı kamyonete çarptı.

Tanker, daha sonra aynı istikamette ilerleyen 35 ALN 746 plakalı tıra çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle tır makas kesince yoldaki üç şerit trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Mahmut Çağır ile kamyonet sürücüsü Zeynel Abidin, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların kaldırılması için vinç ve çekici bekleniyor. Yolda trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

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