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İBB'ye soğuk duş! Göksu açıkladı: Davayı kaybettiler

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini engelleme peşine düşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davayı kaybettiğini duyurdu.

22 Şubat 2022 Salı 12:54 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 12:56
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Esenler'de gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin iptali için dava açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi davayı kaybetti.

Gelişmeyi İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu duyurdu.

Göksu, Twitter hesabından şöyle yazdı:

Esenler'de gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin iptali için dava açan CHP'li İBB, davayı kaybetti.

İstanbullulara "5 yılda 100 bin konut" sözü veren CHP'li İBB Başkanı, anlaşılan kendi sözünü tutmayınca bu sefer de yapanı engelleme peşine düştü.

  • Esenler
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  • kentsel dönüşüm projesi
  • Mehmet Tevfik Göksu

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