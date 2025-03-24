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  • İBB'ye ''terör'' soruşturması kapsamında 3 isim için yakalama kararı çıkarıldı
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İBB'ye ''terör'' soruşturması kapsamında 3 isim için yakalama kararı çıkarıldı

PKK silahlı terör örgütünün 'kent uzlaşısı' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İBB yönelik yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, örgütün siyasal alan sorumlusu Azad Barış ve bağlantılı olduğu Hunav Altun hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 16:50 - Güncelleme:
İBB'ye ''terör'' soruşturması kapsamında 3 isim için yakalama kararı çıkarıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "terör" soruşturması kapsamında, firari şüpheliler Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, firari şüpheliler Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkardı.

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  • PKK terör örgütü
  • Ebru Özdemir
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