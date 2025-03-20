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İBB'ye terör ve yolsuzluk soruşturması! Çelik: Özgür Özel çıksın iddialara cevap versin

Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İBB'ye yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin, 'Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimizin yargı süreciyle ilgili olarak değerlendirme yapmasının geçerliliği olmaz. Çünkü hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değiliz. Özgür Özel çıksın iddialara cevap versin. İddialar ispatlanırsa 'genel başkanlıktan istifa edebilirim' diyebilir mi? Özgür Özel, AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza saldıracağına çıkıp iddialara cevap versin. Sayın Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi 'sivil darbe' gibisinden bir ifadeyle yan yana anması siyasi akılsızlığın zirvesidir.' dedi.

HABER MERKEZİ20 Mart 2025 Perşembe 14:03 - Güncelleme:
İBB'ye terör ve yolsuzluk soruşturması! Çelik: Özgür Özel çıksın iddialara cevap versin
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

* İmamoğlu'na başlatılan soruşturma dosyasına dair bilgimiz yok.

* Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimizin yargı süreciyle ilgili olarak değerlendirme yapmasının geçerliliği olmaz. Darbecilik ithamı dayanaksız. CHP'nin ismi darbeciliğin yanına yazılır.

* Özgür Özel'in bizi darbecilikle suçlayacak, cumhurbaşkanımıza dönük olarak darbecilik ithamında bulunacak ne bir kapasitesi ne bir dayağını ne de siyasetin meşru zeminlerinde söyleyeceği bir söz vardır.

* Her türlü vesayet girişiminin, darbe girişiminin en büyük lojistiği Türkiye'de Yassıada zihniyetidir. Bunun siyasi organizasyonu olarak da CHP gündeme gelmiştir.

* Biz sizin gibi siyaseti illegal yollarla dizayn etmekle değil milletin iradesiyle çizmiş bir partiyiz.

* Sayın Özgür Özel, darbe girişimi nedir, darbe girişimine siyasi organizasyonlar nasıl destek verir diye bir merak içerisindeyse bu konuyla ilgili en zengin literatür CHP'nin tarihinde vardır.

* Cumhurbaşkanımıza söylediğiniz sözlerin size dönük olarak ifade ettiği tek şey alnınıza yazılmış bir utanç olacaktır.

* 15 Temmuz terörist darbe girişimiyle yargı sürecini bir tutmak meseleyi sulandırır. Özel, bizi siyaseti hukuk yoluyla dizayn etmekle itham ediyor. Bizim vesayet girişimiyle ilişkimiz söz konusu değil. Biz sizin gibi siyaseti illegal yollarla dizayn etmiyoruz.

* Cumhurbaşkanımızın bu ülkede her türlü siyasi tehdidi bertaraf ederek bu demokrasi mücadelesini hepimiz yakinen biliyoruz. Biz bu emekler ortaya koyulurken hangi siyasi suikastlarla karşılaştığımızı biliyoruz.

* Özel'den kamuoyunun beklediği şey bunu CHP-AK Parti tartışmasına çevirmek yerine, tüm bu iddialara cevap verecek. Bu iddialar ispatlanırsa ispatlanırsa istifa ederim diyebiliyor mu? Özel, CHP'nin iç süreçlerini Türkiye'nin iç süreçleriyle karıştırıyor. Partisinde kurduğu sandığı Türkiye'nin kurduğu sandık sanıyor. Türkiye'nin resmi seçimi sanıyor.

* CHP'nin sandığı ülkeyi bağlamaz. Bu paralel devlet anlayışıdır. Yarın bir gün Özel, bizim partimizden A isimli şahıs NATO Genel Sekreteri adayımızdır dese bunun ciddiye alınacak bir tarafı var mı?

* Bu yargısal süreçle, cumhurbaşkanımızın şiir okunmasını, kendisine yasak getirilmesini eşit görüyor. Şiir okumak neresi, buradaki iddialar neresi...

* Özel'in Cumhurbaşkanımızı sivil darbe gibi sözlerle yan yana getirmesi siyasi akılsızlığın zirvesidir. Dün enteresan bir şey oldu. Bir tane sivil darbe gerçekleşti; Özel adayın kim olacağını şimdiden ilan etti.

* Şu isme destek vereceğiz dedi. Delegelerin iradesine sivil darbedir. Bir de sürekli olarak CHP bir krizle karşı karşıya geldiği zaman biz Atatürk'ün partisiyiz diyorlar.

* CHP Atatürk'ün partisiyiz diyor ama vasiyetinin yerine gelmesi için TDK ve Türk Tarih Kurumu dava açarak Atatürk'ün vasiyesiti yerine getirmiştir. CHP kendine siyasi kayyum atadı.

* Biz sizin Cumhurbaşkanımıza dönük, partimize dönük saldırılarınıza hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Sizin Yassıada zihniyetinizle mücadele etmeyi biliyoruz.

* Yeri geldiği zaman açıklamalarımızı yapmaya devam edeceğiz.

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