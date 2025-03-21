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İBB'ye terör ve yolsuzluk soruşturması! İfade işlemleri sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

AA21 Mart 2025 Cuma 09:52 - Güncelleme:
İBB'ye terör ve yolsuzluk soruşturması! İfade işlemleri sürüyor
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen, aralarında İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

- 87 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 83 şüpheli gözaltına alınırken, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada ise yine İmamoğlu'nun arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin firari olduğu belirtildi.

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