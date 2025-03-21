İBB'ye yönelik 2 ayrı soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 88 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor, ifadeleri alınıyor.

İŞTE DOSYADAKİ 7 ÇARPICI İDDİA

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer 105 şüpheli hakkındaki iki ayrı soruşturmada yedi ayrı temel suçlama yer alıyor. Peki, bu yedi iddia ne ve suçlamalar hangi olaylara dayanıyor? İşte soruşturmaya dair çarpıcı detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 ayrı soruşturma kapsamında önceki gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 106 kişiye gözaltı kararı verdi. İmamoğlu dahil 88 kişi gözaltında... Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri sürerken iki ayrı soruşturmada yedi ayrı temel suçlama yer alıyor. Peki, bu yedi iddia ne ve suçlamalar hangi olaylara dayanıyor?

Soruşturmalar "CHP'de para sayma görüntüleri" dosyasının tanığı iş insanı Hasan Şentürk'ün, savcılığa verdiği ses kaydıyla başladı. Ses kaydından yola çıkan soruşturma ekiplerinin incelemesi sonucunda, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerin "suç örgütü yöneticisi/üyesi olmak, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlarını işledikleri iddia edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ/ÜYESİ OLMAK

Soruşturmada Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü lideri; Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş Ve Ertan Yıldız'ın ise örgüt yöneticisi olduğu iddia ediliyor. Diğer şüphelilerin ise örgüt üyesi olduğu öne sürülüyor. İddialara göre İmamoğlu, Beylikdüzü belediye başkanlığı döneminden itibaren yanında olan kişileri, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olduktan sonra büyükşehir birimleri ve iştiraklerinin başına getirdi. Şüpheliler suç örgütünün devamını sağlamak için, kendi alt yapılanmalarını oluşturdu. Bu yolla haksız kazanç elde edildi. Paralar suç örgütünün faaliyetleri doğrultusunca kullanıldı. Örgüt kasası olarak kullanılan iş adamlarına aktarıldı. Haksız kazancın maddi boyutu 560 milyar lira oldu.

İddiaya göre; yurtdışına kaçmak isterken evindeki 40 milyon TL ile yakalandığı ve iş yerinde yapılan aramalarda 1,3 milyon dolar ele geçirildiği belirtilen iş insanı Ali Nuhoğlu, gerçek değeri 50 milyon dolar olan üç villayı 15 milyon TL'ye İmamoğlu'na devretti. İmamoğlu; mal beyanında bu villaları gizledi. Nuhoğlu ve İSTCON şirketleri hesaplarına İSKİ'ye ait banka hesaplarından 2020-2024 yıllarında toplam yaklaşık 215 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildiği de iddialar arasında.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA

İddiaya göre Nuhoğlu'nun Güllüce Tarım, İBB iştirak şirketleri ve Kiptaş ile para alışverişleri, naylon faturalar, 500 milyon TL'nin üzerinde şahsi para transferleri tespit edildi. Nuhoğlu'nun bankadaki nakit 2 milyon dolarının, şirketinde şoför olarak çalışan Mehmet Gufran Gülseren tarafından vekâletle çekildiği de tespit edildi. İddiaya göre İBB kayıtlarında 2021 yılında yaşanan pandemi döneminde bin 388 konser düzenlendiği gösterilerek, belediyenin kasasında milyonlarca lira para çekildi.

Nuhoğlu'nun yanında çalışan 22 yaşındaki Furkan Remzi Ceylan üzerine gözüken İSTCON isimli firmayla İBB iştiraki Kiptaş'tan 2,1 milyar TL'lik ihale aldığı öne sürüldü. İmamoğlu'nun basın danışmanı ve Medya A.Ş.'nin genel müdürü Ongun'a yakınlığıyla bilinen Emrah Bağdatlı'nın, kendisine bağlı firmalar aracılığıyla 2022-2024 yılları arasında İBB iştirak şirketleri Medya A.Ş., Kiptaş ve Kültür A.Ş. üzerinden 60'tan fazla ihale aldığı da iddialar arasında. Bağdatlı'ya yakınlığıyla bilinen 35 SGK çalışanı üzerine kurulan reklam firmalarına Medya A.Ş.'den ihaleler verildiği ve yine bu şirketlerle aynı adrese kayıtlı birçok şirkete fiyat tekliflerinde bulunulduğu öne sürülüyor.

KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRME

İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde temin edilerek örgütün devamlılığı için kullanıldığı da soruşturma dosyasına giren bir başka çarpıcı iddia.

Karsal Örme Şirketinin sahibi Hüseyin Köksal ile şoförü Servet Aydın'ın anlatımlarının bulunduğu ses kaydı ve ifadelerinde, 2019 yılında İBB şirketi Kültür A.Ş.'den alınan paraların CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat tarafından tahsis edilen çakarlı milletvekili aracıyla altı ay boyunca İmamoğlu'nun sahibi olduğu ve el konan İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a taşındığı iddiası da dikkat çekiyor. İmamoğlu'nun el konan şirketinin hesaplarına yüklü miktarlarda para aktarıldığı öne sürülüyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM İDDİASI

Ve soruşturmadaki diğer önemli iddia. Kent uzlaşısı adı altında terör örgütü PKK'ya yardım iddiası. İmamoğlu ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Yardımcısı Ebru Özdemir, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, PKK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Spectrum House isimli derneğin sahibi DEM Parti Milletvekili Adayı Azad Barış arasında kurulan yapıyla, örgüte maddi yardım aktarıldığı iddiası soruşturmada öne çıkıyor.

Bu yardımlar Spectrum House çalışanı olan ve 2018 yılından beri terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarımında bulunup firari olarak aranan şüpheli. Üzerinden gerçekleştirildi. Bir başka iddiaya göre; İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları ve sempatizanları işe alındı. İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte "kent uzlaşısı" faaliyetine bilerek katıldığı, PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işlediği öne sürülüyor

AVM YÖNETİMİNİ TEHDİT VE RÜŞVET

İBB iştirakler ve bağlı kuruluşlar komisyonu başkanı Ertan Yıldız ile Süleyman Atik'in, Bakırköy'de bulunan AVM'nin sahiplerine baskı yaparak 5 milyon euro rüşvet istedikleri de öne sürüldü. İddiaya göre tehdide rağmen AVM sahipleri rüşvet teklifini reddetti. Bunun üzerine İBB yönetimi AVM'ye "depreme dayanıksız" olduğu gerekçesiyle 197 milyon TL ceza kesti. AVM sahipleri ise, dava açarak bağımsız kurumlardan depreme dayanıklılık teknik raporu alıp mahkemeye sunarak cezayı ortadan kaldırdı.

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