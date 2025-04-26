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İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! CHP'li eski vekil gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda CHP İstanbul eski Milletvekili Turan Aydoğan gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ26 Nisan 2025 Cumartesi 10:53 - Güncelleme:
İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! CHP'li eski vekil gözaltında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalar sürüyor. Firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınanlar arasında CHP İstanbul eski Milletvekili Turan Aydoğan'ın bulunduğu açıklandı.

Turan Aydoğan

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