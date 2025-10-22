İBB hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, aralarında İBB iştirak yöneticileri, , memurlar, bürokratlar ve belediye çalışanlarının yer aldığı 200'ün üzerinde kişi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadeye çağırıldı.

Başsavcılık tarafından CHP'de ortaya çıkan "para sayma" görüntülerine ilişkin sürdürülen dosyada, bazı tanıkların, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresinin iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bu kişilerle çıkar ilişkileri kurarak haksız kazanç elde ettikleri, gelirleri "piyon kişiler" üzerinden akladıkları ve "gizli kasa" olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla para transferi yaptıkları yönünde ifadeler verdiği öğrenildi.

Toplanan HTS kayıtları, kamera görüntüleri, MASAK raporları ve 20'den fazla tanık beyanı, soruşturmanın derinleştirilmesine neden oldu. Ayrıca, İBB ve iştiraklerine ait açık hava reklam ihaleleri, hizmet alımları ve sözleşmelerde usulsüzlük tespit edildiği bildirildi. Mülkiye müfettişlerince hazırlanan raporlar da dosyaya eklendi.

Bu gelişmelerin ardından savcılık, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet", "irtikap", "nitelikli dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek" gibi suçlardan kapsamlı bir soruşturma başlattı.

İlk operasyon, Başsavcılığın talimatıyla 19 Mart'ta Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenmişti. O tarihten bu yana yapılan operasyonlarda tutuklu sayısı 122'ye yükseldi.

SORUŞTURMA

Başsavcılıkça, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmada ilk olarak, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında 13 Ocak'ta "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "vergi usul kanununa muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Devam eden soruşturma kapsamında düzenlenen diğer operasyonlarda da görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile bazı belediyelerin üst düzey yöneticileri ile çalışanları ve iş insanları gözaltına alınmalarının ardından tutuklanmıştı. Şüphelilerin bazıları hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.